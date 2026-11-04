Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến hợp tác hướng tới APEC 2027

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dự Hội nghị trực tuyến liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 37. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Ngày 3/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã diễn ra Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC lần thứ 37 theo hình thức trực tuyến.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đồng chủ trì, với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng kinh tế-thương mại và trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Hội nghị còn có sự tham dự của Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) cùng đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái là trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Đây là hội nghị bộ trưởng quan trọng nhất trong năm nhằm trao đổi về những vấn đề lớn của kinh tế khu vực, rà soát kết quả hợp tác trong năm và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung lớn: hợp tác hướng tới một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy liên kết kinh tế vì tăng trưởng của khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, thách thức đối với thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng, Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác, đoàn kết giữa các thành viên, củng cố hệ thống thương mại đa phương, duy trì môi trường thương mại và đầu tư mở, ổn định, có thể dự báo; thúc đẩy tiến trình xây dựng Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP), tăng cường kết nối khu vực, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Các bộ trưởng cũng thảo luận các biện pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng số; tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên và nâng cao khả năng tự cường của các nền kinh tế.

Hội nghị đồng thời rà soát 5 năm triển khai Kế hoạch Hành động thực hiện Tầm nhìn APEC 2040, thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của APEC, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong những năm tới.

Trên tinh thần đó, nhiều thành viên bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào Năm APEC Việt Nam 2027, mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, tạo động lực mới cho liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao công tác tổ chức và vai trò chủ nhà APEC 2026 của Trung Quốc.

Nhận định khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn chuyển biến sâu sắc về kinh tế và công nghệ, với cả cơ hội và thách thức, Bộ trưởng nhấn mạnh APEC cần đóng vai trò chủ động, tiên phong trong việc định hình tương lai thông qua các hợp tác chiến lược.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đưa ra ba đề xuất định hướng đối với khu vực. Thứ nhất, xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương sáng tạo và năng suất thông qua đẩy mạnh ứng dụng có trách nhiệm và hiệu quả AI, công nghệ số, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển, phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo khu vực, nguồn nhân lực với các kỹ năng đáp ứng yêu cầu tương lai.

Thứ hai, xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mở và kết nối, tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ, giải quyết các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng, tăng cường kết nối về thể chế, hạ tầng và số, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Thứ ba, xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tự cường và năng động, chú trọng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, quản lý bền vững tài nguyên, nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài; đồng thời đẩy mạnh phối hợp chính sách và nâng cao năng lực ứng phó với các rủi ro mới nổi, góp phần duy trì tăng trưởng bền vững của khu vực.

Bộ trưởng nhấn mạnh trên cương vị chủ nhà APEC 2027, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, phát huy những thành quả hợp tác đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy hợp tác APEC ngày càng thực chất, hiệu quả, hướng tới xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hòa bình./.