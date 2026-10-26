Việt Nam thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn GS1. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Việt Nam tiếp tục cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với Tổ chức Tiêu chuẩn toàn cầu 1 (GS1), tổ chức phát triển và quản lý các tiêu chuẩn toàn cầu về hệ thống mã số, mã vạch và tự động nhận diện trong chuỗi cung ứng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng tiêu chuẩn GS1, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng số.

GS1 với hơn 115 tổ chức thành viên tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, hệ thống tiêu chuẩn GS1 giúp đảm bảo tính thống nhất, chính xác, hiệu quả trong việc nhận diện và chia sẻ thông tin sản phẩm trên toàn cầu. GS1 đang chuyển từ giai đoạn xây dựng tầm nhìn sang triển khai thực tiễn với nhiều chương trình thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng trong các lĩnh vực bán lẻ, y tế, logistics và truy xuất nguồn gốc... từng bước tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tin cậy trên toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quốc gia Nguyễn Nam Hải cho biết, hiện nay, GS1 Việt Nam đang từng bước triển khai nhiều hoạt động nhằm hiện thực hóa định hướng đến năm 2030 với trọng tâm thúc đẩy ứng dụng mã QR theo tiêu chuẩn GS1 nhằm tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm và kết nối dữ liệu trong chuỗi cung ứng. GS1 Việt Nam cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu sản phẩm, triển khai mã số mã vạch theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực quản trị dữ liệu phục vụ thương mại điện tử, logistics, bán lẻ hiện đại và xuất khẩu hàng hóa.

Đặc biệt, theo xu hướng chuyển đổi toàn cầu, GS1 Việt Nam đang nghiên cứu và thúc đẩy lộ trình chuyển đổi từ mã vạch truyền thống sang các giải pháp nhận diện thế hệ mới. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, minh bạch dữ liệu, quản lý vòng đời sản phẩm và phát triển bền vững.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, GS1 quốc tế cho rằng sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại số và truy xuất nguồn gốc đang làm gia tăng nhu cầu về dữ liệu sản phẩm chính xác, minh bạch và có khả năng xác thực toàn cầu. Vì vậy, tại Diễn đàn GS1 khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2026 vừa diễn ra, ngoài các phiên đào tạo chuyên môn về chuyển đổi mã 2D, hộ chiếu số sản phẩm (DPP), nhãn điện tử… diễn đàn đã có các cuộc họp cấp cao dành cho lãnh đạo các tổ chức GS1 thành viên để trao đổi về định hướng chiến lược, ưu tiên triển khai và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong khu vực cũng như thảo luận những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi cung ứng.

Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng đối với GS1 Việt Nam trong việc cập nhật xu hướng phát triển mới của hệ thống GS1 toàn cầu, đồng thời nghiên cứu, thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn GS1tại Việt Nam phục vụ chuyển đổi số, quản lý chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực hội nhập của doanh nghiệp. Đồng thời, GS1 Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động và tích cực trong cộng đồng GS1 quốc tế, mở rộng kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức thành viên và đối tác công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn, dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

Những định hướng, mô hình và kinh nghiệm được chia sẻ là cơ sở quan trọng để GS1 Việt Nam nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng các tiêu chuẩn và giải pháp dữ liệu tiên tiến tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, tăng cường minh bạch thông tin và khả năng hội nhập trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, góp phần cụ thể hóa các định hướng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt trong việc thúc đẩy hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và hội nhập quốc tế./.