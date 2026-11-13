Việt Nam thúc đẩy 3 ưu tiên hợp tác tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines, từ ngày 14–17/11/2026.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết đây là dịp để các nhà lãnh đạo tổng kết năm Chủ tịch ASEAN của Philippines, đánh giá năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và xác định những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới.

ASEAN TẬP TRUNG BA ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC LỚN

Các hội nghị diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, bất ổn kinh tế và những thách thức xuyên biên giới tiếp tục đặt ra yêu cầu ASEAN phải nâng cao năng lực ứng phó, đồng thời củng cố nền tảng phát triển dài hạn.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, mặc dù ASEAN đã đạt nhiều kết quả trong thúc đẩy liên kết nội khối, phát triển các khuôn khổ hợp tác kinh tế mới và mở rộng quan hệ với các đối tác, yêu cầu đặt ra là nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục những điểm nghẽn trong thực hiện cam kết, chuyển các kết quả hợp tác thành lợi ích cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Thành Long. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tiếp nối kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, các hội nghị lần này dự kiến tập trung vào ba định hướng lớn.

Thứ nhất, củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược của ASEAN; tăng cường tham vấn, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngừa, ứng phó với các thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định.

Thứ hai, thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường liên kết kinh tế, kết nối, khai thác các động lực tăng trưởng mới và phối hợp giải quyết những vấn đề xuyên biên giới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thiết thực các thành quả hợp tác.

Thứ ba, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực; mở rộng, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, phát huy nguồn lực phục vụ phát triển; đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy đối thoại, hợp tác vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu quan trọng là chuyển quyết sách thành hành động, chuyển cam kết thành kết quả, duy trì đà xây dựng Cộng đồng ASEAN trước những biến động của tình hình khu vực và thế giới.

VIỆT NAM THÚC ĐẨY BA ƯU TIÊN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang khẳng định chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định ASEAN là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, cụ thể hóa đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp nối những đóng góp tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện cam kết, tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả hợp tác, với ba ưu tiên trọng tâm.

Thứ nhất, cùng các nước giữ vững môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, tạo nền tảng xây dựng Cộng đồng ASEAN 2045 tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Việt Nam tiếp tục thúc đẩy đồng thuận, thu hẹp khác biệt, đề cao các nguyên tắc nền tảng của ASEAN và luật pháp quốc tế; phát huy đối thoại và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội.

Thứ hai, tạo chuyển biến thực chất trong liên kết kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tự cường của ASEAN.

Trọng tâm là tăng cường kết nối thương mại, hạ tầng, chuỗi cung ứng; tháo gỡ rào cản nội khối; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, củng cố nền tảng phát triển bền vững của khu vực.

Thứ ba, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ ưu tiên phát triển của ASEAN.

Trong đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đồng chủ trì Hội nghị Cấp cao Mê Công – Nhật Bản với Thủ tướng Nhật Bản, thúc đẩy kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực.

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng dự kiến có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện thỏa thuận, tháo gỡ vướng mắc và mở rộng cơ hội hợp tác.

Đáng chú ý, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) và các hoạt động liên quan sẽ góp phần phát huy sự bổ trợ giữa ngoại giao nhà nước và ngoại giao nghị viện, gắn định hướng hợp tác khu vực với hoàn thiện pháp luật, giám sát và thực hiện cam kết.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, thông qua các hoạt động tại ASEAN và AIPA, Việt Nam chuyển tải nhất quán thông điệp: “Chủ động đề xuất, trách nhiệm trong cam kết, thực chất trong hành động”, cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển vì người dân.