U17 Việt Nam thi đấu hết mình trước đối thủ mạnh. (Ảnh: VFF)

Tối 20/11 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, gặp U17 Bỉ trên sân Aspire (Qatar).

Đối đầu với đương kim á quân châu Âu, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo nên bất ngờ ngay từ những phút đầu tiên.

Phút thứ 4, từ một tình huống phạt góc, Sỹ Bách tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam. Pha lập công không chỉ mang lại lợi thế sớm mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ FIFA U17 World Cup.

Bị dẫn trước, U17 Bỉ nhanh chóng đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Xuân Hòa. Đội bóng châu Âu liên tục tổ chức các đợt tấn công, buộc hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động với cường độ cao.

Dù chịu nhiều sức ép, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn duy trì sự tập trung, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống phản công.

Tuy nhiên, trước sức tấn công liên tục của đối phương, U17 Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế đến hết hiệp một.

Phút 39, trung vệ Moorthammer ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Bỉ. Chỉ ba phút sau, Achahbar tiếp tục lập công, giúp đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước 2-1.

Hai bàn thua trong thời gian ngắn khiến U17 Việt Nam rơi vào thế bất lợi trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, U17 Bỉ tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nỗ lực tổ chức phòng ngự, đồng thời tận dụng những khoảng trống để triển khai tấn công.

Từ phút 53 đến 58, các cầu thủ Việt Nam có một số tình huống lên bóng đáng chú ý, gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Dẫu vậy, những cơ hội tạo ra chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 60, sau tình huống giành lại quyền kiểm soát bóng và tổ chức phản công nhanh, Phillips dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ.

Bị dẫn trước hai bàn, U17 Việt Nam vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Huấn luyện viên Cristiano Roland cùng các học trò tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu quyết tâm, chủ động đẩy cao đội hình trong những phút cuối.

Phút 84, từ một tình huống phạt góc, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực tung cú dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội tuyển Việt Nam.

Trong thời gian còn lại, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho U17 Bỉ.

Dù không có được điểm số trong ngày ra quân, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn mang đến những tín hiệu tích cực. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, ghi được hai bàn thắng và duy trì quyết tâm đến những phút cuối cùng.

Tuy nhiên, việc để đối phương ghi hai bàn liên tiếp trong thời gian ngắn ở cuối hiệp một cũng cho thấy những hạn chế về khả năng duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự mà ban huấn luyện cần khắc phục.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục gặp U17 New Zealand ngày 23/11, trước khi đối đầu U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G vào ngày 26/11.