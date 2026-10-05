Việt Nam thua Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 với sự chủ động ngay từ những phút đầu. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đẩy cao đội hình, liên tục tìm cách đưa bóng sang phần sân Malaysia và tạo ra một số cơ hội từ những tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm.

Đội tuyển Việt Nam để thua sát nút Malaysia và chấp nhận xếp thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ASEAN Football

Hai Long và Hoàng Đức lần lượt có cơ hội thử tài thủ môn Malaysia nhưng đều không thể đưa bóng vào lưới. Williams Minh Hoàng cũng có pha dứt điểm từ khoảng cách hơn 20m, song cú sút không tạo ra nguy hiểm đáng kể.

Khi Việt Nam chưa thể tạo ra sự khác biệt, Malaysia bắt đầu có những pha phản công đáng chú ý. Bergson liên tục gây sức ép lên hàng thủ áo đỏ. Phút 35, tiền đạo này tung cú dứt điểm nhanh từ ngoài vòng cấm, buộc Patrik Lê Giang phải đổ người cứu thua.

Sau đó, Malaysia tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, hiệp 1 vẫn khép lại với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Tuy nhiên, trong lúc Việt Nam đang tìm kiếm bàn mở tỷ số, Malaysia bất ngờ tạo ra bước ngoặt. Phút 62, Fergus tung cú sút rất căng về góc xa khiến Patrik Lê Giang không thể cản phá. Malaysia vươn lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, HLV Kim Sang Sik lần lượt đưa Đình Bắc, Lê Văn Đô cùng một số cầu thủ khác vào sân nhằm tăng sức tấn công. Việt Nam dồn đội hình lên tìm bàn gỡ, trong khi Malaysia tập trung phòng ngự bảo vệ lợi thế.

Việt Nam từng đứng trước cơ hội rất lớn để quân bình tỷ số khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Văn Đô ngã trong vòng cấm Malaysia. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham khảo VAR, trọng tài thay đổi quyết định và không cho Việt Nam hưởng phạt đền.

Những phút cuối chứng kiến sức ép ngày càng lớn của Việt Nam. Đội bóng áo đỏ chủ yếu tìm cách đưa bóng xuống hai biên rồi thực hiện các quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, phương án này không mang lại hiệu quả khi hàng thủ Malaysia vẫn duy trì được sự tập trung.

Không thể tìm được bàn gỡ, Việt Nam chấp nhận thất bại 1-0 trước Malaysia và kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, Malaysia giành hạng ba chung cuộc.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Ngọc Bảo, Việt Anh, Adou Minh (Minh Khoa 84'), Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức (Xuân Mạnh 84'), Quang Vinh Pendant (Tuấn Tài 84'), Ngô Đăng Khoa (Văn Đô 68'), Williams Minh Hoàng (Đình Bắc 60'), Hai Long

Malaysia: Syihan Hazmi, Quentin Cheng (Syahmi Safari 46'), Ubaidullah, Hong Wan (Syahir Bashah 60'), Daniel Ting; Manuel Hidalgo (Paulo Josue 86'), Nooa Laine, Stuart Wilkin, Harith Haikal (Pavithran Gunalan 78'), Corbin Ong, Bergson (Fergus Tierney 61').