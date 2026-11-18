Các nội dung trao đổi tập trung vào triển vọng kinh tế Việt Nam, cải cách môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Đức và châu Âu.

Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, phát biểu tại Vietnam Dialogue 2026. Ảnh: Thuỳ Linh/PV TTXVN tại Đức

Được khởi xướng từ năm 2024, Vietnam Dialogue từng bước trở thành diễn đàn thường niên, tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sách, đại diện doanh nghiệp, tổ chức tài chính và giới học thuật Việt Nam và châu Âu. Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm mà còn hướng tới kết nối đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại diễn đàn, hai nhà đồng sáng lập Vietnam Dialogue là Tiến sĩ Marcus Wittner và ông Jan René Fricke cho biết ý tưởng tổ chức sự kiện xuất phát từ mong muốn tập hợp những cá nhân, tổ chức có chung mối quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu. Từ 120 đại biểu tham dự lần đầu năm 2024, số người đăng ký tham dự diễn đàn năm nay đã vượt 160. Sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng kinh doanh quốc tế đối với Đông Nam Á cũng mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp Đức tìm hiểu thị trường và mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức Đặng Thị Thanh Phương nhấn mạnh Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam ngày càng có vai trò đáng chú ý trong quan hệ của Đức với khu vực Đông Nam Á. Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Đức hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, logistics, công nghệ và sản xuất cho thấy tiềm năng hợp tác lâu dài giữa hai nước. Bà đánh giá diễn đàn góp phần tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức.

Bà Anna-Lena Schütte, Giám đốc điều hành Hiệp hội Đông Á (OAV) của Đức, phát biểu tại Vietnam Dialogue 2026. Ảnh: Thuỳ Linh/PV TTXVN tại Đức

Tại sự kiện, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp Đức, châu Âu nhận định Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế, không chỉ nhờ vai trò ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn bởi thị trường nội địa phát triển, sức mua gia tăng và tiềm năng trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những cải thiện trong môi trường kinh doanh, đặc biệt là số hóa thủ tục hành chính, thủ tục hải quan và tăng cường đối thoại giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp, cũng được ghi nhận.

Hợp tác giữa Việt Nam với Đức và Liên minh châu Âu (EU) đang mở rộng từ thương mại, đầu tư sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao. Trong khi doanh nghiệp Đức có thế mạnh về công nghệ, tự động hóa, phát triển hạ tầng, năng lượng và đào tạo, Việt Nam có thị trường giàu tiềm năng và vị trí ngày càng quan trọng trong các chuỗi cung ứng quốc tế. Các hiệp định thương mại, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cùng xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối và mở rộng hoạt động.

Các chuyên gia trao đổi về động lực tăng trưởng, cải cách và cơ hội tại Việt Nam. Ảnh: Thuỳ Linh/PV TTXVN tại Đức

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những cơ hội này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, dễ dự đoán; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, nhất là trong các ngành công nghệ và bán dẫn; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đơn giản hóa thủ tục, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy chuyển giao công nghệ cũng là những giải pháp cần thiết.

Các đại biểu đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, ngân hàng, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước nhằm kết nối thế mạnh, tháo gỡ khó khăn và đưa các cơ hội hợp tác vào thực tiễn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, Giáo sư Jonathan London, chuyên ngành Kinh tế chính trị học tại Đại học Leiden (Hà Lan), nguyên cố vấn kinh tế cấp cao của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tại Việt Nam, nhận định Việt Nam đang trải qua giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội và chuyển biến tích cực.

Theo ông, Việt Nam đang nỗ lực mở rộng quan hệ với các đối tác quốc tế nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, Đức, Hà Lan và các nước Bắc Âu có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong cung cấp công nghệ, giải pháp và kinh nghiệm tổ chức, góp phần hỗ trợ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần nâng cao năng lực đối ngoại kinh tế của chính quyền địa phương, qua đó kết nối hiệu quả hơn với các nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng hợp tác.

Các đại biểu dự Vietnam Dialogue 2026. Ảnh: Thuỳ Linh /PV TTXVN tại Đức

Trong khi đó, ông Jens Ruebbert, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), nhận định việc Việt Nam triển khai nhiều dự án quy mô lớn và các chương trình cải cách kinh tế khiến nhu cầu vốn ngày càng tăng. Vì vậy, việc thành lập các trung tâm tài chính tại Việt Nam là hướng đi phù hợp.

Theo ông, Việt Nam nên ưu tiên xây dựng trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đó là Đà Nẵng. Để thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, Việt Nam cần đơn giản hóa thủ tục, quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; đồng thời xây dựng chính sách khuyến khích, như ưu đãi thuế, chú trọng đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, đánh giá cao sự cởi mở của Chính phủ Việt Nam trong thu hút đầu tư từ Đức và châu Âu, cũng như những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Đức và châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng bền vững. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết đẩy nhanh việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, coi đây là hướng đi có nhiều triển vọng, góp phần tạo thuận lợi cho dòng vốn và hoạt động đầu tư quốc tế vào Việt Nam.