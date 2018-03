Việt Nam thu hồi 3 sản phẩm chì kẻ mắt, nước hoa của Dior

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng Dior hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa liên tiếp ký 2 công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trong cả nước, thông báo việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng Dior hiện đang lưu hành tại Việt Nam.

Trong đó, có sản phẩm chì kẻ mắt Dior Sourcil Poudre Crayon à sourcils mine poudre Powder Eyebrow Pencil (số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp là 94410/14/CBMP-QLD, ngày cấp 10/4/2014) với 3 màu: 093 black, 593 brown và 453 sand.

Sản phẩm này bị thu hồi do có chứa chất Propylparaben có hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của Asean.

2 sản phẩm còn lại là 2 dòng nước hoa nổi tiếng: Dior Homme Sport very cool spray fresh eau de toillete (nước hoa cho nam) có số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp là 54907/18/CBMP-QLD, ngày cấp 3/1/2018 và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum (nước hoa cho nữ) có số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp là 37433/17/CBMP-CLD, ngày cấp 26/1/2017 bị Cục Quản lý Dược thu hồi do có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Amazon)

Các sản phẩm này do công ty TNHH L-Beauty Việt Nam (Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) – doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam. Do đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm trên, gửi báo cáo vể Cục trước ngày 25/4/2018, đồng thời phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát việc thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm nói trên và báo cáo về Cục. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thu hồi lô mỹ phẩm này, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo đình chỉ, thu hồi của Cục.

Theo Cục Quản lý Dược, các quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm trên toàn quốc và thu hồi số phiếu tiếp nhận này được đưa ra dựa trên kết quả kiểm tra hậu kiểm tại công ty TNHH L-Beauty Việt Nam vào ngày 31/1 vừa qua.

Được biết, các dẫn chất paraben được sử dụng phổ biến trong thành phần mỹ phẩm với vai trò bảo quản. Paraben là chất kháng khuẩn và kháng nấm, giúp ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả thuốc, mỹ phẩm.

5 dẫn chất paraben bị cấm dùng trong mỹ phẩm gần đây vì nghi ngờ gây ung thư vú gồm isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben và pentylparaben. Theo Hội đồng khoa học châu Âu, chưa có công bố cụ thể nào về tác hại của sản phẩm có chứa các thành phần này. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng, Cộng đồng châu Âu và Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đã khuyến cáo ngưng sử dụng các chất này và thay thế bằng chất bảo quản an toàn hơn.

Riêng dẫn chất propylparaben và các muối được phép dùng riêng lẻ với nồng độ tối đa 0,14%; dạng hỗn hợp các paraben với tổng nồng độ tối đa là 0,8% (tính theo acid)./.

Đỗ Thoa