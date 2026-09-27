Việt Nam thu gần 2 tỷ USD từ Trung Quốc, Thái Lan muốn áp thuế lên sầu riêng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tạo, nông dân trồng sầu riêng ở Lâm Đồng, cho biết giá sầu riêng đang có xu hướng tăng, giúp nông dân duy trì lợi nhuận ổn định. Ông cho biết, với những vườn có tỷ lệ quả đạt chuẩn xuất khẩu cao (trọng lượng từ 2,5-3 kg/quả), giá mua xô lên tới 60.000 đồng/kg.

Vườn sầu riêng của gia đình ông Tạo đã chốt bán xô cho thương lái cách đây hơn một tháng với giá 50.000 đồng/kg. Hiện vườn sầu riêng đã bước vào những ngày thu hoạch cuối vụ.

“Mức giá này dù không cao như trước đó, gia đình tôi vẫn lãi khoảng 1,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí”, ông Tạo tiết lộ.

Hiện các thương lái đẩy mạnh việc gom mua sầu riêng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc (1/10).

Theo đó, giá mua xô tại những vườn đạt chuẩn được đẩy lên cao, bởi lượng sầu riêng đưa ra thị trường không còn dồi dào.

Giá sầu riêng tại Việt Nam đang có xu hướng tăng. Ảnh: MK

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 8/2026, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1,06 tỷ USD, tăng 36,9% so với tháng 7/2026 và tăng 56,7% so với tháng 8/2025. Trong đó, sầu riêng là một trong những mặt hàng đóng góp lớn, khi Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ước tính, 8 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,97 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 1,85 tỷ USD, tăng 29,9%.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc được dự báo tiếp tục ghi nhận mức tăng khả quan trong những tháng còn lại của năm 2026. Đó là nhờ Việt Nam đang có lợi thế về nguồn cung sầu riêng tươi trong giai đoạn này, có thể giúp kim ngạch xuất khẩu duy trì ở mức trên 1 tỷ USD/tháng.

Trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang thị trường tỷ dân Trung Quốc duy trì đà tăng mạnh, Thái Lan đang đề xuất lập quỹ và thu tới 0,06 USD/kg sầu riêng xuất khẩu của nước này.

Theo đó, ngày 7/9, Thái Lan tổ chức phiên điều trần công khai mới nhất về dự thảo Luật Sầu riêng. Dự thảo luật này đã được thảo luận trong hơn hai năm, với sự tham gia của nông dân, thương nhân và nhà xuất khẩu.

Tại phiên điều trần, các bên đưa ra nhiều đề xuất và ý kiến phản đối, chủ yếu xoay quanh kế hoạch thành lập quỹ và thu khoản tiền đối với sầu riêng xuất khẩu. Các bên lo ngại về việc thu hoạch và bán sầu riêng chưa chín, điều này có thể làm tổn hại đến chất lượng và danh tiếng của sầu riêng Thái Lan trên thị trường nước ngoài.

Đề xuất thành lập quỹ sầu riêng và thu khoản tiền đối với sầu riêng xuất khẩu đang vấp phải sự phản đối của Hiệp hội Sầu riêng Thái Lan và Hiệp hội Thương nhân và Xuất khẩu Trái cây Thái Lan. Dự thảo đề xuất mức thu từ 0,50-1 baht/kg, có thể tăng lên tối đa 2 baht/kg (khoảng 0,06 USD/kg).

Theo tính toán, một container sầu riêng xuất khẩu tiêu chuẩn chứa khoảng 18 tấn. Với mức thu 1 baht/kg, chi phí phát sinh sẽ vào khoảng 18.000 baht/container, tương đương khoảng 540 USD.

Các hiệp hội cho rằng chi phí tăng thêm cuối cùng có thể được chuyển sang người nông dân thông qua giá mua thấp hơn. Thay vì áp thuế, đạo luật nên tập trung vào việc nâng cao chất lượng, giải quyết các vấn đề cấu trúc và tăng cường khả năng cạnh tranh, chứ không phải làm tăng chi phí cho nông dân và doanh nghiệp.

Hiện, cạnh tranh xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Trung Quốc ngày càng gay gắt, khi Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Campuchia đều được phép xuất khẩu chính ngạch loại trái cây này vào thị trường tỷ dân.

Theo đó, các quốc gia không ngừng chuẩn hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sầu riêng. Trong đó, Thái Lan và Malaysia đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm sầu riêng đông lạnh. Malaysia có lợi thế về một số giống sầu riêng, trong khi Campuchia tiếp tục mở rộng diện tích vùng trồng.