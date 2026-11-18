Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa (bên phải ảnh) tiếp Chủ tịch TCA Metin Yener. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của TCA tới Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kiểm toán công.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến nghiên cứu, khảo sát; chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu chuyên môn liên quan đến phương pháp, kỹ thuật kiểm toán và kết quả kiểm toán đã được công bố.

Hai bên cũng tạo điều kiện để đại diện tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình thực tập chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, đào tạo, hội nghị, hội thảo và cử, tiếp nhận chuyên gia, kiểm toán viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát triển năng lực chuyên môn. Bản ghi nhớ quy định các nguyên tắc bảo mật thông tin, tài liệu được trao đổi; trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo đảm điều kiện tổ chức hoạt động hợp tác và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Việc ký Bản ghi nhớ góp phần thúc đẩy trao đổi chuyên môn, nâng cao năng lực kiểm toán viên, tăng cường ứng dụng công nghệ và mở rộng phối hợp tại các diễn đàn kiểm toán khu vực, quốc tế. Đây cũng là cơ sở để hai cơ quan cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Ký Bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và những đóng góp của TCA đối với cộng đồng các cơ quan Kiểm toán tối cao; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp tích cực của TCA với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và hợp tác song phương.

Với 164 năm hình thành và phát triển, TCA là một trong những cơ quan kiểm toán công có truyền thống lâu đời, giàu kinh nghiệm và có nhiều đóng góp cho cộng đồng INTOSAI. Đây là nền tảng thuận lợi để hai cơ quan đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 32 năm thành lập và phát triển, Kiểm toán nhà nước không ngừng đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hằng năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán. Trong giai đoạn 2021-2026, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ USD, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam đang tập trung triển khai hai nhiệm vụ chiến lược: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước nhằm củng cố tính độc lập, khách quan, hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn và tạo hành lang pháp lý cho các phương thức kiểm toán hiện đại; đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng đổi mới toàn diện và phát triển Ngành trong dài hạn.

Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán mua sắm công; đẩy mạnh trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và nghiên cứu các lĩnh vực kiểm toán mới.

Chủ tịch TCA Metin Yener đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan Kiểm toán tối cao. Ông khẳng định TCA coi trọng quan hệ hợp tác với Kiểm toán nhà nước Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động, phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực kiểm toán viên; đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên gia, tổ chức đào tạo và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.