Tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp và làm việc với ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) cùng Đoàn công tác. Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của TCA tới Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp và làm việc với ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ (TCA) cùng Đoàn công tác. Ảnh: KTNN

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, sau 32 năm thành lập và phát triển, KTNN không ngừng đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hằng năm, KTNN thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán. Trong giai đoạn 2021-2026, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ USD, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%.

Trong bối cảnh mới, KTNN Việt Nam đang tập trung triển khai hai nhiệm vụ chiến lược: nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật KTNN nhằm củng cố tính độc lập, khách quan, hoàn thiện nhiệm vụ, quyền hạn và tạo hành lang pháp lý cho các phương thức kiểm toán hiện đại; đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở thế mạnh của TCA, Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán mua sắm công; đẩy mạnh trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên.

Chủ tịch TCA Metin Yener khẳng định TCA coi trọng quan hệ hợp tác với KTNN Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động, phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực kiểm toán viên.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: KTNN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch TCA Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Theo Bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn cấp cao, các chuyến nghiên cứu, khảo sát; chia sẻ thông tin, tài liệu và dữ liệu chuyên môn liên quan đến phương pháp, kỹ thuật kiểm toán và kết quả kiểm toán đã được công bố.

Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tiếp Chủ tịch TCA Metin Yener và Đoàn công tác. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc ký Bản ghi nhớ hợp tác là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để mở rộng quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Hai bên cũng sẽ tạo điều kiện để đại diện tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình thực tập chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, đào tạo và cử, tiếp nhận chuyên gia, kiểm toán viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, phát triển năng lực chuyên môn.

Cũng trong sáng 18/11, hai cơ quan tổ chức Hội nghị chuyên môn với ba chủ đề trọng tâm: ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán; mô hình tổ chức và hoạt động của TCA; định hướng sửa đổi, bổ sung Luật KTNN Việt Nam.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, việc ứng dụng công nghệ thông tin, AI và phân tích dữ liệu giúp kiểm toán viên tiếp cận, xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nhận diện rủi ro, phát hiện bất thường, lựa chọn trọng tâm kiểm toán và nâng cao chất lượng bằng chứng kiểm toán.

Hội nghị chuyên môn giữa hai cơ quan. Ảnh: KTNN

Tại Hội nghị, đại diện TCA giới thiệu mô hình thực hiện đồng thời chức năng kiểm toán và tư pháp. TCA thực hiện kiểm toán thay mặt Đại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp báo cáo và thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội.

Đồng thời, các chuyên gia TCA chia sẻ kinh nghiệm triển khai hệ thống thu thập dữ liệu Mioras/US, công cụ phân tích dữ liệu lớn VERA và nền tảng AI Saybot.

Mioras/US hỗ trợ tích hợp, tập trung hóa và cập nhật dữ liệu từ các bộ, ngành và lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu ngân sách. Trên nền tảng này, VERA tự động xử lý khối lượng lớn giao dịch, so sánh dữ liệu, phát hiện bất thường và chấm điểm rủi ro, giúp kiểm toán viên tập trung nguồn lực vào các nội dung cần thiết.

Saybot hỗ trợ kiểm toán viên tra cứu quy định pháp luật, tiêu chuẩn, chuẩn mực kiểm toán và rà soát dự thảo báo cáo kiểm toán.

Bên cạnh đó, TCA cũng nhấn mạnh, công nghệ số và AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nâng cao năng lực làm việc, không thay thế chuyên môn, sự phán xét độc lập và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên./.