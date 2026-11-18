Đó là đánh giá của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tại Hội nghị chuyên môn giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ về Ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và Mô hình thể chế của các Cơ quan kiểm toán tối cao, diễn ra sáng 18/11, tại Hà Nội.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.LY

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener.

Tham dự Hội nghị có ông Can Deniz Yetişen - Vụ trưởng Vụ Kiểm toán, Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ và ông Hasan Basri Barit - Bí thư thứ ba, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Về phía KTNN Việt Nam có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách, Cục Công nghệ thông tin…

03 chủ đề quan trọng của Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng với KTNN Việt Nam khi KTNN Việt Nam đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng, 03 chủ đề được Hội nghị lựa chọn, gồm:ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong hoạt động kiểm toán; mô hình tổ chức và hoạt động của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ; định hướng sửa đổi, bổ sung Luật KTNN Việt Nam đều gắn với những yêu cầu đổi mới quan trọng. Do đó, Hội nghị là dịp thiết thực để trao đổi những vấn đề có ý nghĩa chiến lược và thực tiễn đối với sự phát triển của mỗi Cơ quan.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên môn. Ảnh: N.LY

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới tương ứng đối với hoạt động kiểm toán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu không chỉ giúp nâng cao khả năng tiếp cận, xử lý khối lượng dữ liệu lớn mà còn hỗ trợ kiểm toán viên nhận diện rủi ro, phát hiện bất thường, lựa chọn trọng tâm kiểm toán và nâng cao chất lượng bằng chứng kiểm toán.

“Chúng tôi mong muốn được lắng nghe, trao đổi kinh nghiệm với Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ về phương thức ứng dụng công nghệ trong kiểm toán, đặc biệt là khai thác dữ liệu lớn, kiểm toán công nghệ thông tin và các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán trong môi trường số” - Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ.

Đồng thời, với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, KTNN Việt Nam rất quan tâm tìm hiểu kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, phân định chức năng, thẩm quyền giữa các cơ quan chuyên môn và cơ quan xét xử; cơ chế bảo đảm tính độc lập; cũng như mối quan hệ giữa hoạt động kiểm toán, việc xác định trách nhiệm và xử lý các sai phạm trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Ông Metin Yener - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị chuyên môn.

Bên cạnh đó, với đặc thù là cơ quan vừa thực hiện chức năng kiểm toán vừa có thẩm quyền tư pháp, Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều kinh nghiệm để KTNN Việt Nam nghiên cứu, tham khảo trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đổi mới hoạt động, cụ thể là trong nghiên cứu, hoàn thiện Luật KTNN.

“Giá trị lớn nhất của hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao không chỉ nằm ở việc chia sẻ những mô hình hay phương pháp đã được áp dụng thành công, mà còn ở khả năng cùng trao đổi, phân tích những thách thức chung, từ đó tìm ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thể chế và thực tiễn của mỗi quốc gia” - Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có những khác biệt nhất định về hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao. Tuy nhiên, chúng ta cùng chia sẻ mục tiêu tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực công. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai Cơ quan tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và bền vững.

Dưới sự đồng chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung tham dự Hội nghị. Ảnh: N.LY

Thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế hiệu quả

Trân trọng cảm ơn KTNN Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị, ông Metin Yener - Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Hội nghị sẽ tạo điều kiện để hai Cơ quan có thể trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và thông lệ tốt, mang lại những kết quả và kiến thức tốt cho cả hai bên.

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải có những mạng lưới trao đổi về chuyên môn cũng như các phương thức kiểm toán để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Sự hợp tác song phương giữa hai Cơ quan là điều vô cùng cần thiết - ông Metin Yener nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, việc chúng ta cùng tham gia vào các tổ chức kiểm toán quốc tế và khu vực như INTOSAI và ASOSAI sẽ mở ra nhiều cơ hội quan trọng. Đồng thời, việc duy trì trao đổi thường xuyên và thiết lập các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ và KTNN Việt Nam cũng sẽ đóng góp thiết thực cho các mạng lưới hợp tác rộng lớn này để cùng chia sẻ kinh nghiệm tốt hơn.

Tại Hội nghị, với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, các đại biểu của KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực tham luận, thảo luận, trao đổi chuyên sâu.

Theo chia sẻ của đại diện phía Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi thành lập năm 1862, Tòa Thẩm kế là Cơ quan Kiểm toán tối cao có thẩm quyền tài phán; thực hiện kiểm toán thay mặt Đại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các khoản quyết toán và hành vi của những người có trách nhiệm; cung cấp cho Quốc hội thông tin và báo cáo chính xác, đầy đủ và kịp thời. Các báo cáo kiểm toán gửi Quốc hội đều được công khai trong vòng 15 ngày và công bố trên website của Tòa Thẩm kế. Điểm qua các loại hình kiểm toán của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay, đại diện của Tòa Thẩm kế cũng chia sẻ về chu trình kiểm toán số; kiểm toán tài chính và vai trò của phân tích dữ liệu; đồng thời trao đổi rõ về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Tòa Thẩm kế…

Các đại biểu phía Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị

Đại diện Vụ Pháp chế (KTNN Việt Nam) cho biết, để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và thích ứng với bối cảnh tình hình mới, KTNN đang trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật KTNN nhằm thúc đẩy đổi mới toàn diện về tổ chức, phương thức hoạt động và nâng cao vị thế, vai trò, hiệu quả hoạt động. Một số định hướng lớn trong thời gian tới được xác định gồm: thiết lập một khung khổ pháp lý vững mạnh trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật KTNN về vị thế, vai trò, tính độc lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán.

Cùng nhận diện những vấn đề mới

Đại diện Cục Công nghệ thông tin (KTNN Việt Nam) cho biết, KTNN cũng tăng cường việc ứng dụng CNTT trong phân tích dữ liệu phục vụ cho các cuộc kiểm toán, đặc biệt các cuộc kiểm toán liên quan đến khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp như dữ liệu ngân sách, nợ công và dữ liệu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Song song đó, KTNN Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Trên nền tảng dữ liệu và hạ tầng số, KTNN đã bước đầu triển khai các ứng dụng AI hỗ trợ kiểm toán viên.

Trong thời gian tới, KTNN định hướng tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc điện tử theo hướng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống quản trị dữ liệu lớn tập trung; phát triển các nền tảng phân tích dữ liệu; chuẩn hóa dữ liệu và phương thức kết nối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán. Đồng thời phát triển nguồn nhân lực có năng lực về phân tích dữ liệu, hệ thống thông tin và an toàn thông tin.

Trình bày về mô hình, cơ cấu tổ chức của KTNN Việt Nam, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đồng thời bày tỏ sự quan tâm tìm hiểu các thông tin liên quan đến địa vị pháp lý và tổ chức bộ máy hiện nay của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như định hướng hoàn thiện tổ chức bộ máy của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn đến năm 2035…

Một số đại biểu phía KTNN Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về những thông tin mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động của cơ quan kiểm toán công; cơ chế báo cáo với Quốc hội; công tác tuyển dụng; ứng dụng các loại hình kiểm toán; những cách làm hay về việc ứng dụng công nghệ thông tin, AI vào hoạt động kiểm toán, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm toán thông minh, kiểm toán trên môi trường số và nêu rõ những vấn đề, thách thức đang đặt ra hiện nay. Qua đó góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tăng cường hợp tác chuyên môn giữa KTNN Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ.

Bế mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Hội nghị chuyên môn đã tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình đổi mới và phát triển của các cơ quan kiểm toán công trong bối cảnh hiện nay, như đổi mới khung khổ thể chế, pháp luật; đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan kiểm toán…

Hai Cơ quan không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm đã đạt được mà còn cùng nhận diện những vấn đề mới, những thách thức chung đang đặt ra đối với hoạt động kiểm toán công. Qua đó, chúng ta có thêm cơ sở để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng cơ hội hợp tác và cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán - Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định và cho rằng hai Cơ quan nên tiếp tục có thêm các hình thức trao đổi thông tin sau Hội nghị.

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ trân trọng cảm ơn và bày tỏ rằng ông thấy rất thú vị với những thông tin trao đổi chuyên môn tại Hội nghị. Nhất trí với đề xuất của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, để những thông tin trao đổi, chia sẽ hôm nay trở nên sâu sắc hơn nữa, hai Cơ quan cần tiếp tục trao đổi thêm qua những hình thức khác, chẳng hạn qua thư điện tử. Phía Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng trao đổi khi nhận được thông tin từ phía KTNN Việt Nam./.