Việt Nam thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc đến Khánh Hòa

Từ ngày 12/10, Việt Nam thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi theo đoàn đến Khánh Hòa, áp dụng đến hết năm 2027. Ảnh: Xuân Hoát.

Ngày 15/10, trả lời câu hỏi về chính sách Việt Nam thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến tỉnh Khánh Hòa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Ngày 12/10, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó thủ tướng Phan Văn Giang đã ký ban hành Nghị quyết số 325 về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027".

Theo bà Phạm Thu Hằng, chính sách được áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027, với các điều kiện cụ thể về đối tượng, chương trình du lịch và cửa khẩu nhập cảnh.

Cụ thể, khách được miễn thị thực phải là công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng, không bao gồm người mang hộ chiếu của Đặc khu hành chính Hong Kong và Macao. Du khách phải đi theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch song phương.

Phạm vi du lịch được giới hạn tại tỉnh Khánh Hòa. Du khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đồng thời nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng một cửa khẩu.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc thí điểm miễn thị thực cho khách Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa là bước đi cụ thể nhằm triển khai nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Trong đó có việc khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, được thúc đẩy nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 năm nay.

Bà Phạm Thu Hằng cho biết chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách Trung Quốc đến Việt Nam tham quan, du lịch, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước.

Qua đó, Việt Nam kỳ vọng chính sách góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

“Việc triển khai chính sách thí điểm này vừa nhằm thực hiện nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, vừa hướng tới mang lại những lợi ích thiết thực để người dân hai nước có thể trực tiếp cảm nhận”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việc tạo thuận lợi cho khách du lịch được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi giữa người dân hai nước, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch trong khuôn khổ chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2026-2027.

Về quá trình triển khai, bà Phạm Thu Hằng cho biết chính sách thí điểm sẽ đi kèm việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Theo đó, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ đánh giá kết quả thực hiện chính sách miễn thị thực để có những điều chỉnh cần thiết trong quá trình triển khai.