Việt Nam thay đổi cách hút vốn ngoại, không chỉ cần những nhà máy sản xuất

Không chỉ thu hút vốn, Việt Nam muốn cùng doanh nghiệp làm chủ công nghệ

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nhận định sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và các tổ chức trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, logistics, công nghệ, hạ tầng, năng lượng, sản xuất và đầu tư cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đông Nam Á trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế cũng phản ánh mức độ quan tâm và niềm tin ngày càng được củng cố đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Cận cho biết Việt Nam đang chủ động bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Mô hình tăng trưởng được định hướng chuyển mạnh sang dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, đồng thời phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo ông Cận, Việt Nam đang chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược; từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ thu hút doanh nghiệp đến xây dựng nhà máy, mở rộng sản xuất mà còn phải tạo điều kiện để các tập đoàn quốc tế đưa công nghệ, hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm đến Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết Việt Nam ưu tiên các nhà đầu tư sở hữu công nghệ nền tảng, công nghệ lõi, có năng lực quản trị hiện đại, cam kết thực hiện các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị), chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

"Việt Nam không chỉ chào đón các nhà máy sản xuất mà sẵn sàng hạ tầng và thể chế để trở thành đại bản doanh của các trung tâm R&D, trung tâm dữ liệu, AI, cũng như các tập đoàn đa quốc gia và các định chế tài chính quốc tế", ông Cận nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ hạ tầng logistics, dữ liệu, năng lượng sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, chú trọng khai thác những động lực tăng trưởng mới như thị trường vốn, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng nêu 5 định hướng hợp tác lớn mà Việt Nam mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tập trung trong thời gian tới.

Trong đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghệ thông minh.

Cùng với đó là mở rộng đầu tư vào những ngành chiến lược như công nghệ cao, điện tử, dữ liệu, hạ tầng số, logistics hiện đại, vật liệu tiên tiến và dịch vụ giá trị gia tăng cao.

TP.HCM muốn đón dòng vốn lớn vào hạ tầng, công nghệ

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết TP.HCM hiện hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khu công nghiệp, công nghệ cao và hệ thống cảng biển, trong đó có cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với khả năng kết nối các tuyến hàng hải quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà.

Việc hình thành không gian phát triển thống nhất tạo thêm điều kiện để thành phố tổ chức, kết nối các chuỗi sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ, qua đó mở rộng dư địa đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Ông Hà nhấn mạnh 4 trọng tâm mà TP.HCM muốn tập trung để mở rộng cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Theo ông Hà, TP.HCM xác định 4 trọng tâm để thu hút đầu tư, gồm: tận dụng các cơ chế, chính sách mới theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị để phát triển thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học và công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế; kết nối dòng vốn với doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác toàn cầu; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng logistics, công nghệ, nhân lực, đồng thời thúc đẩy tự động hóa, AI, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do.

Trọng tâm còn lại là nâng cao chất lượng thực thi, cải thiện dịch vụ công và đồng hành với doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư. Thành phố sẽ giao ITPC phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận đề xuất, hướng dẫn thủ tục và tháo gỡ vướng mắc, hướng tới hình thành các dự án hợp tác cụ thể với đầu mối và lộ trình rõ ràng.