Phiên họp Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 10 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 14/11/1998. Tại phiên khai mạc hội nghị, Việt Nam, Nga, Peru đã được kết nạp vào APEC, đưa tổng số thành viên APEC lên 21. Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (thứ 2, trái sang) và Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển (ngoài cùng, bên trái) trong buổi họp báo sau phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia, 15/11/1998). Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 6 chụp ảnh chung tại Cung Kim Mã ở Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 16/11/1998. Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Các nhà lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên chụp ảnh chung trước khi vào họp phiên thứ nhất Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 6 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 18/11/1998. Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 8, tổ chức ra tại Vương quốc Brunei, ngày 15/11/2000. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Thủ tướng Phan Văn Khải và các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 9, tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 20/10/2001. Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Thủ tướng Phan Văn Khải và các nhà lãnh đạo cấp cao dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 10, tại Los Cabos (Mexico, 26/10/2002). Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Thủ tướng Phan Văn Khải và các Trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 11, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan, 21/10/2003). Ảnh: Thế Thuần/TTXVN

Phiên họp lần thứ nhất của Hội nghị Cấp cao APEC 13, tổ chức tại Busan (Hàn Quốc), ngày 18/11/2005. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đọc Tuyên bố chung tại Hội nghị Cấp cao APEC 14, tổ chức ở Hà Nội, ngày 19/11/2006. Ảnh: Xuân Tuân/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng cùng các trưởng đoàn dự Hội nghị Cấp cao APEC 16 tại Lima (Peru, 2008). Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 16, tại thủ đô Lima (Peru), tháng 11/2008. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các nhà lãnh đạo cấp cao tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 17 tại Singapore, từ ngày 14-15/11/2009. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 19, diễn ra tại Hawaii (Hoa Kỳ) từ ngày 10-13/11/2011. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN