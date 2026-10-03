Việt Nam thắng Thái Lan, giành HCV cầu mây nữ tại ASIAD 2026

Tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và thể hiện sự ăn ý trong lối chơi.

Đội nữ cầu mây Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết sáng 3/10. Ảnh: Bùi Lượng.

Đặc biệt, hàng phòng ngự với chiến thuật ba người bám lưới chắn cầu giúp các cô gái Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 15-11 ở ván đầu tiên.

Sang ván hai, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và có thời điểm tạo khoảng cách đáng kể. Tuy nhiên, Việt Nam thi đấu kiên cường ở những điểm số cuối, ghi liền 6 điểm để dẫn 14-13.

Dù vậy, Thái Lan vẫn kịp cân bằng và thắng 17-15, đưa trận chung kết vào ván quyết định.

Ở ván ba, Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi bị dẫn 2-5. Các học trò của HLV Trần Thị Vui từng bước thu hẹp khoảng cách, cân bằng 5-5 rồi vượt lên dẫn 8-6.

Duy trì sự tập trung, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nới rộng lợi thế lên 10-8, 12-9 và 14-10.

Ở điểm số quyết định, các cô gái Việt Nam tận dụng tốt cơ hội để thắng 15-11, qua đó hoàn tất chiến thắng chung cuộc 2-1 với các tỷ số 15-11, 15-17 và 15-11.

Chiến thắng giúp cầu mây Việt Nam lần thứ hai giành Huy chương Vàng tại ASIAD 20. Trước đó, đội tuyển nữ đã đăng quang ở nội dung đôi nữ sau khi vượt qua Philippines trong trận chung kết.

Đội nữ cầu mây Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết giúp đoàn Thể thao Việt Nam có tấm HCV thứ 3. Ảnh: Bùi Lượng.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Đoàn Thể thao Việt Nam giành hai Huy chương Vàng ở môn cầu mây trong cùng một kỳ ASIAD.

Tấm Huy chương Vàng ở nội dung bốn nữ góp phần nâng tổng số Huy chương Vàng của Việt Nam tại ASIAD 20 lên con số ba.