Việt Nam thắng lớn tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Chiều 4/10, lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX, năm 2026 (IOAA 2026) đã diễn ra tại Đại học Phenikaa. IOAA 2026 được UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; đại diện các bộ, ban ngành trung ương và TP Hà Nội.

Về phía Hội đồng IOAA quốc tế có ngài Aniket Sule, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế năm 2026; các vị đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam…

Đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026.

IOAA 2026 là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh phổ thông góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực Thiên văn học và Vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế. Việc lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi phù hợp với định hướng phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện giáo dục, khoa học quốc tế của Việt Nam; góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, thân thiện tới bạn bè thế giới...

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Vũ Thu Hà đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành trung ương và các cơ quan ngoại giao để kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ bế mạc.

Theo Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, sau gần 10 ngày diễn ra Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026, hơn 300 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Thông qua những bài thi đầy thách thức đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và sự hợp tác, các em đã khẳng định tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức. Đồng thời với tinh thần làm việc trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn đã được hoàn thành theo chương trình, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng.

Ban tổ chức trao tặng Huy chương Vàng cho học sinh Việt Nam.

Kết quả các phần thi cá nhân tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm 2026, đã có 51 thí sinh đoạt Huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt Huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt Huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích. Các giải thưởng đặc biệt được dành cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi Thực hành, 1 nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi Đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster...

Gửi lời chúc mừng các cá nhân và tập thể đã đạt những thành tích xuất sắc tại kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mỗi thành tích hôm nay đều là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng mong muốn các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích...

Ban tổ chức trao huy chương cho học sinh quốc tế.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX, năm 2026 diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Đại học Phenikaa Hà Nội. Năm nay, IOAA có 67 đội tuyển đến từ hơn 64 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 500 đại biểu quốc tế, trong đó có hơn 300 thí sinh. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn và phân tích dữ liệu.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team) với tổng cộng 10 học sinh. Kết quả cả 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương gồm 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó, đội Việt Nam 1 đạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; Đội Việt Nam 2 đạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc... Các học sinh đoạt Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội); Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa... Các học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm: Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Trần Minh Thái, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thành tích trên là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực của các học sinh, Ban huấn luyện và đội ngũ chuyên gia, giáo viên; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu...

Em Lê Gia Hồng Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam bày tỏ niềm hạnh phúc khi là 1 trong 6 học sinh vinh dự giành Huy chương Vàng tại cuộc thi. Em cho biết, việc Việt Nam lần đầu đăng cai IOAA tạo điều kiện để học sinh trong nước trực tiếp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và nghiên cứu với bạn bè quốc tế. Qua các nội dung thi và hoạt động chung, học sinh Việt Nam có thể học hỏi thêm cách tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm học tập cũng như niềm đam mê thiên văn từ học sinh các nước...

Cùng với các hoạt động chuyên môn, IOAA 2026 dành thời gian để các đoàn tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống của Hà Nội. Sau những ngày tập trung cho kỳ thi, hơn 300 thí sinh có dịp khám phá Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010. Từ không gian của một di sản gắn với lịch sử lâu đời của Thăng Long - Hà Nội, các em có thêm những câu chuyện về lịch sử Việt Nam, về thành phố nơi mình đang có mặt để tham dự một kỳ thi khoa học quốc tế.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, câu chuyện về truyền thống hiếu học và tôn trọng tri thức của Việt Nam càng trở nên gần gũi với những học sinh đang theo đuổi một lĩnh vực khoa học chuyên sâu. Không chỉ tham quan kiến trúc, cảnh quan, các thí sinh còn có dịp tiếp cận một lát cắt về Hà Nội - thành phố có lịch sử lâu đời, nơi những giá trị văn hóa và tinh thần hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ...

Học sinh quốc tế tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.