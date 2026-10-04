Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế 2026

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng cho học sinh Việt Nam.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế năm (IOAA) 2026 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25/9 - 5/10. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có hai đội tham dự gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team) với tổng cộng 10 học sinh. Cả 10/10 học sinh Việt Nam đều xuất sắc giành huy chương, trong đó có 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 cho biết, các thí sinh đã tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ. Các nội dung thi đặt ra nhiều thử thách, đòi hỏi kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, sáng tạo, kỹ năng thực hành chính xác và khả năng hợp tác; các em đã thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức.

Bà Vũ Thu Hà biểu dương tinh thần thi đấu của các thí sinh tham dự Kỳ thi IOAA 2026.

Với tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia và trưởng đoàn, các nội dung chuyên môn của Kỳ thi IOAA 2026 được hoàn thành theo chương trình, bảo đảm sự nghiêm túc, khách quan và công bằng. IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội.

Tại lễ khai mạc IOAA 2026, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học. IOAA 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Tôi mong các thí sinh tiếp tục giữ vững niềm tin, học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mình yêu thích. Chúng tôi xin trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường trong việc giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng", bà Vũ Thu Hà bày tỏ.

Các thí sinh Việt Nam được trao Huy chương Vàng tại IOAA 2026.

Trong khuôn khổ chương trình bế mạc, Ban tổ chức đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh. Đồng thời trao các giải Đặc biệt cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành và các giải đồng đội.

Đội Việt Nam 1 gồm các em: Nguyễn Tuấn Kiệt, lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ và Lê Gia Hồng Minh, lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đều giành Huy chương Vàng.

Các em Trần Minh Thái, và Bùi Nguyên Hồng Quân đều đến từ lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội; Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đều giành Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 2 (Guest Team) có các em Lê Bá Tuấn Việt, lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Lê Quang Trí, lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TPHCM; Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh đến từ lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đều giành Huy chương Vàng. Đinh Quang Dũng của lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đoạt Huy chương Bạc.

Các đại biểu chụp ảnh cuối chương trình.

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh THPT trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn. Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.