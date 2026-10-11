Việt Nam thăm hỏi về trận động đất gây thiệt hại lớn ở Panama

Một tòa nhà bị hư hại sau trận động đất mạnh tại Penonomé, tỉnh Coclé, miền Trung Panama, ngày 9.10.2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez

*Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngày 9.10 tại Panama đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương, làm hư hại nhà ở, trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng.

Theo báo cáo sơ bộ được Chính phủ Panama, lực lượng chức năng đã kiểm tra 426 ngôi nhà và ghi nhận 419 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng. Khoảng 2.130 người sinh sống trong những căn nhà được kiểm tra này. Ngoài ra, 21 cơ sở y tế được báo cáo có thiệt hại.

Hơn 100 dư chấn được ghi nhận sau trận động đất chính, làm gia tăng yêu cầu kiểm tra độ an toàn của các công trình. Chính quyền triển khai đánh giá kết cấu nhà ở, trường học và cơ sở y tế trước khi quyết định phương án sửa chữa, khôi phục hoạt động.

Hoạt động giáo dục là một trong những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp. Bộ Giáo dục Panama đã đình chỉ các lớp học và hoạt động hành chính trong hệ thống giáo dục công lập để bảo đảm an toàn. Theo EFE, Bộ trưởng Giáo dục Ventura Vega cho biết cơ quan này sẽ thông báo khu vực nào có thể tổ chức học trở lại sau khi đánh giá tình trạng các trường.

Thiệt hại cũng ảnh hưởng đến giao thông tại một số địa phương. Tuyến đường dẫn tới Tonosí bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc tiếp cận khu vực chịu ảnh hưởng. Bộ Công trình Công cộng Panama triển khai lực lượng khôi phục các tuyến đường, trước mắt ưu tiên bảo đảm phương tiện có thể lưu thông đến những cộng đồng bị ảnh hưởng.

Theo thông tin được công bố ngày 10.10, ít nhất 27 người bị thương và chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật tình hình khi công tác kiểm tra thiệt hại được mở rộng.

Tại cuộc họp nội các bất thường do Tổng thống José Raúl Mulino chủ trì, Chính phủ Panama quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và xác định nhu cầu hỗ trợ của các cộng đồng chịu tác động. Chính phủ cũng thiết lập các điểm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại Công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh sẽ được sử dụng làm địa điểm tiếp nhận bổ sung.

Theo EFE, quyết định cho phép chính phủ huy động tối đa 100 triệu USD để xử lý thiệt hại đối với hạ tầng và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Felipe Chapman cho biết chính phủ có nguồn lực để xử lý những thiệt hại trước mắt. Trong trường hợp cần bổ sung vốn vay, Panama sẽ ưu tiên các khoản vay có điều kiện ưu đãi.

Các nhiệm vụ được đặt ra gồm hỗ trợ những hộ gia đình có nhà bị hư hại, sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở, khôi phục đường sá và kiểm tra an toàn các công trình công cộng. Những khu vực chịu thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung và bán đảo Azuero được ưu tiên trong công tác ứng phó.

Panama nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương. Sau trận động đất, việc đánh giá mức độ an toàn của các công trình, khôi phục giao thông và bảo đảm hoạt động của trường học, cơ sở y tế cùng hệ thống cấp nước trở thành những nhiệm vụ cấp thiết.

Trong những ngày tiếp theo, chính quyền Panama sẽ tiếp tục cập nhật thiệt hại và xác định thứ tự ưu tiên sử dụng nguồn lực. Kết quả kiểm tra các công trình và quyết định về thời điểm cho học sinh trở lại trường sẽ là những diễn biến quan trọng trong quá trình khôi phục đời sống tại các khu vực bị ảnh hưởng.