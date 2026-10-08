Việt Nam tham gia tích cực khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Đại sứ Mai Phan Dũng (ngồi bên phải) phát biểu trong phiên thảo luận chung tại khóa họp lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã bế mạc tại Geneva, khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Sau một tháng làm việc, khóa họp lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền đạt được một số kết quả nổi bật, bao gồm: thảo luận, xem xét thông qua 38 nghị quyết và quyết định; tổ chức 6 phiên thảo luận chuyên đề và 37 phiên đối thoại tương tác với các Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền và các cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc; xem xét các báo cáo, cập nhật về các vấn đề chuyên đề và tình hình nhân quyền tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; hoàn thành thủ tục thông qua kết quả Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của 15 nước; và bổ nhiệm 7 nhân sự cho các Thủ tục đặc biệt và Nhóm làm việc của Hội đồng Nhân quyền.

Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, tích cực đóng góp tại các phiên tham vấn, thương lượng của gần 40 dự thảo nghị quyết và các cuộc thảo luận, đồng bảo trợ 8 nghị quyết và 7 phát biểu chung về nhiều vấn đề Việt Nam quan tâm và ưu tiên, đồng thời chủ trì và tham gia một số sáng kiến, hoạt động bên lề, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo đại diện các nước, tổ chức quốc tế và đối tác.

Nổi bật, Việt Nam chủ trì xây dựng và trình bày Phát biểu chung về tiêm chủng và tiếp cận vaccine với 42 nước đồng bảo trợ.

Phát biểu chung nhấn mạnh vai trò thiết yếu của tiêm chủng đối với chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs); kêu gọi thu hẹp khoảng cách tiêm chủng, bảo đảm tiếp cận vaccine kịp thời, với chi phí hợp lý và công bằng, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, tài chính bền vững, chia sẻ công nghệ và tri thức nhằm thúc đẩy quyền được hưởng tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể.

Một dấu ấn đáng chú ý khác của Việt Nam tại khóa họp là việc chủ trì tổ chức Tọa đàm “Thúc đẩy quyền sức khỏe của người cao tuổi: hướng tới một khuôn khổ toàn diện nhằm bảo đảm việc thụ hưởng các quyền con người của người cao tuổi,” với sự đồng bảo trợ của Philippines và Slovenia.

Tọa đàm do Đại sứ Mai Phan Dũng , Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva điều hành, với sự tham gia của Chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc về việc thụ hưởng mọi quyền con người của người cao tuổi Zvezdan Pirtošek, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Vaccine Gavi, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Philippines, Bộ Y tế Việt Nam cùng sự tham gia của gần 100 đại biểu.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về việc bảo đảm quyền tiếp cận các dịch vụ y tế của người cao tuổi; vai trò của bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng, tiêm chủng và chăm sóc dài hạn đối với già hóa khỏe mạnh; các biện pháp giảm bất bình đẳng trong tiếp cận y tế; cũng như chia sẻ kinh nghiệm, chính sách và thực tiễn trong thúc đẩy quyền của người cao tuổi.

Bên cạnh đó, Việt Nam tham gia đồng chủ trì 2 sự kiện bên lề Khóa họp, về tăng cường hợp tác trong phòng, chống mua bán người trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến do Thái Lan tổ chức, và về đánh giá các nỗ lực, thành tựu của Ủy ban liên chính phủ về quyền con người của ASEAN (AICHR) do Philippines tổ chức.

Đồng thời, đoàn Việt Nam cũng tích cực tham gia và phát biểu tại nhiều phiên họp, thảo luận về các vấn đề như các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quyền phát triển, quyền của người cao tuổi, quyền về nước sạch và vệ sinh, giáo dục và đào tạo về quyền con người, quyền của người bản địa, tài chính khí hậu, cùng nhiều vấn đề quốc tế quan tâm.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Khóa 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và mục tiêu phấn đấu.

Trên cơ sở những nỗ lực và thành tựu kinh tế-xã hội đạt được, Việt Nam tiếp tục đề cao đối thoại, hợp tác và cách tiếp cận cân bằng, tích cực chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp các sáng kiến thiết thực, nhất là trong thúc đẩy quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; qua đó, phát huy vai trò chủ động, tích cực trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, đóng góp thực chất vào công việc chung của Hội đồng trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế./.