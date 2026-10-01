Việt Nam tham gia mạng lưới hợp tác ASEAN điều trị ung thư cổ tử cung
Mỗi năm, Đông Nam Á ghi nhận khoảng 160.000 ca mắc mới và 100.000 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Đằng sau những con số này là một thách thức không chỉ về điều trị, mà còn về năng lực chuyên môn và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Hợp tác khu vực đang mở ra một hướng đi mới để các nước cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng điều trị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-tham-gia-mang-luoi-hop-tac-asean-dieu-tri-ung-thu-co-tu-cung-420228.htm