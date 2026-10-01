Việt Nam tham gia mạng lưới hợp tác ASEAN điều trị ung thư cổ tử cung

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.