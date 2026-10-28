Việt Nam tham gia hiệp ước Artemis về khám phá mặt trăng, sao hoả

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks và trao văn kiện ký Hiệp ước Artemis. Ảnh: Nhật Minh

Trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra tại Quảng Ninh, sáng 28-10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks và trao văn kiện ký Hiệp ước Artemis.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, đây là dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện bước tiến mới trong hội nhập quốc tế của Việt Nam về khoa học và công nghệ vũ trụ, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.

Trong bối cảnh không gian vũ trụ ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống và kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng cho rằng, cần thúc đẩy phát triển năng lực đi đôi với trách nhiệm, gắn lợi ích quốc gia với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, bảo đảm không gian vũ trụ được khám phá và sử dụng vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.

Việt Nam hoan nghênh Hiệp ước Artemis và mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá, sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế, từ đó góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho con người và trái đất.

Việt Nam vừa chính thức tham gia Hiệp ước Artemis - một khuôn khổ hợp tác quốc tế tự nguyện nhằm thúc đẩy các quốc gia cùng thăm dò, sử dụng mặt trăng, sao hoả. Ảnh: Nhật Minh

Trên cơ sở đó, Việt Nam ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian; thúc đẩy ứng dụng phục vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; từng bước phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ và hoàn thiện năng lực quản trị các hoạt động không gian.

Hiệp định Artemis là sáng kiến do Hoa Kỳ khởi xướng năm 2020, nhằm thiết lập các nguyên tắc chung thúc đẩy hợp tác quốc tế trong hoạt động thăm dò và sử dụng mặt trăng, sao hỏa và các thiên thể khác vì mục đích hòa bình.

Dựa trên nền tảng của Hiệp ước về khoảng không vũ trụ năm 1967, Hiệp định đề cao tính minh bạch, chia sẻ dữ liệu khoa học, hỗ trợ các phi hành gia, bảo tồn các di sản không gian và sử dụng tài nguyên vũ trụ một cách có trách nhiệm. Đây là khuôn khổ hợp tác tự nguyện, hướng tới các hoạt động khám phá không gian an toàn, bền vững và hoà bình.