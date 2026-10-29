Việt Nam tham gia Hiệp định Artemis, mở rộng hợp tác công nghệ vũ trụ

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đại diện Việt Nam đã trao văn kiện tới Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: MST)

Trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2026 (diễn ra từ ngày 28-30/10 tại Quảng Ninh), sáng 28/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, đại diện Việt Nam trao văn kiện tham gia Hiệp định Artemis về khám phá không gian cho Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế của Việt Nam về khám phá và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Việt Nam xác định khoa học và công nghệ vũ trụ là lĩnh vực quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ quốc gia và phục vụ phát triển bền vững.

Theo định hướng này, Việt Nam ưu tiên nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ và dữ liệu không gian; thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Đồng thời, Việt Namtừng bước phát triển hệ sinh thái kinh tế vũ trụ, hoàn thiện năng lực quản trị các hoạt động không gian, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên thúc đẩy hợp tác khám phá và sử dụng không gian vũ trụ theo hướng hòa bình, an toàn, bình đẳng, minh bạch và bền vững, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Qua đó, hoạt động hợp tác không gian không chỉ phục vụ tiến bộ khoa học mà còn tạo ra những giá trị thiết thực cho con người và Trái đất.

Hiệp định Artemis thiết lập các nguyên tắc chung nhằm định hướng hợp tác quốc tế trong hoạt động khám phá và sử dụng Mặt Trăng, Sao Hỏa cùng các thiên thể khác vì mục đích hòa bình. Các nguyên tắc tập trung vào tăng cường tính minh bạch, khả năng tương thích giữa các hệ thống, chia sẻ thông tin khoa học, hỗ trợ phi hành gia và sử dụng không gian có trách nhiệm, bền vững.

Việc xây dựng những nguyên tắc chung tạo cơ sở để các quốc gia phối hợp trong các hoạt động khám phá không gian, nâng cao tính an toàn, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy chia sẻ lợi ích từ tiến bộ khoa học, công nghệ.

Trong bối cảnh công nghệ vũ trụ ngày càng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, việc tham gia Hiệp định Artemis tạo thêm cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm quốc tế, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Đặc biệt, các ứng dụng dữ liệu vệ tinh có ý nghĩa thiết thực trong giám sát tài nguyên, theo dõi biến đổi khí hậu, dự báo và cảnh báo thiên tai. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên nhằm nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với các thách thức ngày càng gia tăng.

Việc tham gia Hiệp định Artemis thể hiện định hướng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển khoa học và công nghệ vũ trụ gắn với nhu cầu thực tiễn, đồng thời đề cao trách nhiệm chung trong việc bảo đảm không gian vũ trụ được khám phá và sử dụng vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.