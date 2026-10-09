Việt Nam tham dự Tuần lễ Thực phẩm toàn cầu tại UAE

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp (thứ 2 từ phải sang) và cán bộ Đại sứ quán tại gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Từ ngày 6 đến 8/10, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) diễn ra Tuần lễ Thực phẩm toàn cầu (Global Food Week 2026). Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đã tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam tại sự kiện.

Tuần lễ Thực phẩm toàn cầu là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng về thực phẩm, nông nghiệp và an ninh lương thực tại khu vực Trung Đông. Sự kiện quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, thương hiệu và đại diện đến từ nhiều quốc gia, tạo diễn đàn kết nối thương mại, đầu tư, chia sẻ công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các đại biểu quốc tế tham quan và chụp ảnh kỷ niệm tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Đây cũng là dịp để các quốc gia trao đổi giải pháp bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam tham dự Tuần lễ Thực phẩm toàn cầu lần này, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Thanh Diệp cho biết, đây là cơ hội quảng bá, giới thiệu và đưa các sản phẩm nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn thị trường UAE, Trung Đông và quốc tế.