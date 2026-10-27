Việt Nam tham dự Triển lãm quốc tế về bảo vệ môi trường và công nghệ xanh (Eco Expo Asia 2026)

Gian hàng Việt Nam thu hút đông khách ghé thăm và mua sắm. (Ảnh: AGRITRADE)

Triển lãm quốc tế về bảo vệ môi trường và công nghệ xanh năm 2026 (Eco Expo Asia 2026) lần thứ 21 diễn ra từ ngày 26-29/10/2026 tại AsiaWorld-Expo, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Đây là sự kiện thương mại giao dịch giữa các doanh nghiệp (B2B) hàng đầu châu Á về bảo vệ môi trường, công nghệ xanh và phát triển bền vững.

Triển lãm do Hội đồng phát triển thương mại Hong Kong (HKTDC) phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Messe Frankfurt (HK) tổ chức, cùng sự đồng hành của Cục Môi trường và Sinh thái, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Không gian gian hàng Việt Nam tại Khu Gian hàng ASEAN ở Eco Expo Asia 2026. (Ảnh: AGRITRADE)

Với chủ đề “Kết nối thế giới vì một tương lai bền vững”, Eco Expo Asia 2026 tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi gồm: năng lượng xanh, đô thị xanh, công nghệ tiên phong và biến rác thải thành tài nguyên.

Sự kiện quy tụ hơn 340 đơn vị từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm các đơn vị lần đầu tham gia từ Việt Nam, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan và Singapore. Điểm nhấn đáng chú ý là “Gian hàng ASEAN” quy tụ 12 công nghệ cùng 4 chủ đề trọng tâm về năng lượng, công nghệ, thành phố xanh và quản lý chất thải, giới thiệu đa dạng các sản phẩm và giải pháp thân thiện với môi trường.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam tại hội chợ. (Ảnh: AGRITRADE)

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày và giao thương tại Khu Gian hàng ASEAN.

Đoàn Việt Nam do ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp làm trưởng đoàn tham dự, trực tiếp kết nối giao thương và quảng bá các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường.

Tại gian hàng, đoàn Việt Nam tập trung giới thiệu các công nghệ và sản phẩm thế mạnh bao gồm: công nghệ xử lý nước thải, các sản phẩm tái chế tuần hoàn từ nhựa, nhôm, cùng công nghệ chế biến nông sản hữu cơ hướng đến nền kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững.

Tham dự hội chợ lần này cũng là cơ hội quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp công nghệ môi trường tiên tiến, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm xanh.

Ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Trưởng đoàn) chụp ảnh cùng Tổng đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại gian hàng. (Ảnh: AGRITRADE)

Trong khuôn khổ các hoạt động tại triển lãm, ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã có buổi làm việc và trao đổi cùng đại diện Chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và đại diện Messe Frankfurt Ltd.

Cuộc gặp nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin, quảng bá và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm, trang thiết bị công nghệ môi trường, giải pháp và dịch vụ xanh của Việt Nam ra thị trường quốc tế nói chung và Hong Kong nói riêng.

Có thể thấy, bên cạnh các hoạt động giao thương chính, buổi làm việc giữa Lãnh đạo Trung tâm và Ban tổ chức cũng đặt nền móng quan trọng hướng tới việc xây dựng Khu gian hàng quốc gia Việt Nam tại kỳ triển lãm Eco Expo Asia sắp tới.