Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế về giáo dục mầm non tại Mexico

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non, diễn ra từ ngày 5-7/11 tại thành phố Monterrey, bang Nuevo León, Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 26 về giáo dục mầm non, diễn ra từ ngày 5-7/11 tại thành phố Monterrey, bang Nuevo León, Mexico.

Đây là hội nghị uy tín trên thế giới nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Với chủ đề “Những thách thức toàn cầu đối với trẻ em trong giai đoạn đầu đời: Thách thức mới, góc nhìn mới, cơ hội mới,” hội nghị lần này có sự tham gia của 59 diễn giả, chuyên gia đến từ 17 quốc gia, với 15 phiên thuyết trình, 5 phiên thảo luận chuyên đề và 28 hội thảo thực hành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, tiến sỹ María Guadalupe Rodríguez Martínez, Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Phát triển trẻ em (CENDI), Chủ tịch Ban Tổ chức Hội nghị nhấn mạnh giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng phát triển thể chất, trí tuệ và nhân cách của trẻ.

Theo bà, trước những thách thức toàn cầu, các quốc gia cần tăng cường hợp tác, chia sẻ tri thức, kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phát huy sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm tạo điều kiện cho mọi trẻ em phát triển toàn diện.

Các tham luận tại hội nghị tập trung đề cập vai trò của ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giáo dục hòa nhập, hoạt động vui chơi, tương tác xã hội và môi trường giáo dục đối với sự phát triển nhận thức, cảm xúc và kỹ năng của trẻ.

Nhiều diễn giả nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý từng độ tuổi, bảo đảm an toàn và phát huy vai trò của giáo viên, gia đình trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

Với tham luận chủ đề “Giáo dục mầm non - Đầu tư cho con người, công bằng và tương lai bền vững,” đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh giáo dục mầm non không chỉ là bước chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học mà còn là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng xã hội. Đầu tư cho những năm đầu đời chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực, công bằng xã hội và tương lai phát triển bền vững.

Đồng chí khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi giáo dục và đào tạo là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm giáo dục thẩm mỹ cho trẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam chú trọng kết hợp vai trò chủ đạo của Nhà nước với sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các cơ sở giáo dục ngoài công lập; ưu tiên nguồn lực cho vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực tập trung đông công nhân.

Từ năm 2026, Việt Nam triển khai chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non tại các cơ sở công lập và hỗ trợ học phí đối với trẻ theo học tại các cơ sở dân lập, tư thục, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non phải gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục, lấy trẻ em làm trung tâm, coi vui chơi là hoạt động chủ đạo, đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Đề cập những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, xung đột và tác động của công nghệ số, AI đối với giáo dục mầm non, đồng chí Trần Thanh Lâm đề xuất ba định hướng hành động, gồm coi đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư phát triển; gắn mở rộng phổ cập với nâng cao chất lượng; và đặt đội ngũ giáo viên ở vị trí trung tâm của quá trình đổi mới giáo dục.

Đồng thời, các quốc gia cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Để sớm giải quyết các vấn đề này, theo đồng chí Trần Thanh Lâm, các quốc gia cần đẩy mạnh thực hiện cam kết quốc tế về chăm sóc và đảm bảo quyền của trẻ em.

Việt Nam sẵn sàng cùng Mexico hình thành nhóm hợp tác tiên phong, kết nối các chuyên gia, cơ sở giáo dục và địa phương hai nước nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thử nghiệm những mô hình hiệu quả và thúc đẩy mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi.

Nhiều đại biểu quốc tế đánh giá cao chủ trương, chính sách của Việt Nam trong phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục mầm non; hoan nghênh những kinh nghiệm Việt Nam chia sẻ tại hội nghị, đặc biệt là các chính sách phổ cập giáo dục mầm non, mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

Các đại biểu mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục mầm non./.