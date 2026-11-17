Được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bangalore (BIEC) ở bang Karnataka, sự kiện năm nay mang chủ đề xuyên suốt "AI & Beyond" (Trí tuệ nhân tạo và Hơn thế nữa). Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia nhiều hoạt động tại sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia nhiều hoạt động tại sự kiện, do Việt Nam nằm trong nhóm các đối tác thuộc Liên minh Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GIA Partners) của BTS 2026. Ảnh: Vũ Hà /Pv TTXVN tại Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ sự kiện, trong bối cảnh AI đang tái định hình mọi ngành công nghiệp, BTS 2026 áp dụng cách tiếp cận lấy AI làm nền tảng (AI-First). Tuy nhiên, chương trình nghị sự không chỉ dừng lại ở khía cạnh kỹ thuật mà mở rộng sang các bài toán vĩ mô về chính sách quản trị, hạ tầng số, đào tạo nhân lực và năng lực cạnh tranh toàn cầu nhằm thiết lập trật tự kinh tế mới dựa trên đổi mới sáng tạo.

Đây là Hội nghị BTS lần thứ 29, ghi nhận quy mô mở rộng vượt bậc so với các năm trước, thể hiện ở sự tham gia của các đại biểu đến từ 65 quốc gia cùng hơn 30 bang và vùng lãnh thổ của Ấn Độ. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 25.000 đại biểu chính thức, 60.000 khách tham quan, hơn 700 diễn giả uy tín, cùng khoảng 1.800 đơn vị triển lãm và trên 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Cấu trúc nội dung của BTS 2026 được vận hành dựa trên 6 trụ cột chính gồm: Xu hướng (Trends), Chuyên sâu (Insights), Vinh danh (Celebrations), Tài năng (Talent), Kinh doanh (Business) và Trải nghiệm (Experience). Trong 3 ngày diễn ra hội nghị từ 17–19/11 sẽ có hơn 120 phiên thảo luận theo 15 nhánh chuyên đề trọng điểm như Công nghệ Thông tin và Công nghệ sâu (IT&DeepTech), Công nghệ Tiên phong (Frontier Tech), Điện tử - Bán dẫn, Trung tâm Năng lực Toàn cầu (GCC), Di chuyển xanh, Hạ tầng số và Trung tâm dữ liệu, An ninh mạng, Công nghệ Sinh học và Y tế, Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế sáng tạo (Orange Economy).

Hội nghị Công nghệ Bengaluru 2026 (Bengaluru Tech Summit - BTS 2026) là sự kiện công nghệ lớn nhất châu Á. Năm nay Hội nghị áp dụng cách tiếp cận lấy AI làm nền tảng (AI-First) với chủ đề xuyên suốt "AI & Beyond" (Trí tuệ nhân tạo và Hơn thế nữa). Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Đáng chú ý, BTS 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật và chính sách, mà còn được định vị là “diễn đàn kinh doanh” giúp chuyển hóa các ý tưởng thành những cơ hội hợp tác và biến các cuộc đối thoại thành thỏa thuận thương mại. Sau màn ra mắt thành công năm 2025, nền tảng Future Makers tiếp tục trở lại với vai trò tâm điểm kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ sâu (DeepTech) và chương trình ra mắt sản phẩm thế hệ mới Product Launch 5.0. Trong khi đó, triển lãm Embedded World India do NürnbergMesse tổ chức cũng sẽ diễn ra song song tại khuôn khổ sự kiện, mang đến bức tranh toàn diện về chuỗi giá trị công nghệ nhúng, từ phần cứng, vi mạch đến giải pháp IoT tích hợp AI.

Thủ hiến bang Karnataka D. K. Shivakumar cùng các đại biểu thắp nến chúc mừng thành công của Hội nghị. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Giám đốc điều hành (CEO) Vineet Saraogi của công ty Vineet XP Robotics India nhận định: “Robot hình người đa năng đang mở ra tiềm năng rất lớn và sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng tiếp theo trong tương lai. Hiện công ty đang hoàn thiện những kỹ năng vận động, công nghệ điều hướng và các mô hình AI cho sản phẩm robot hình người để bắt đầu áp dụng trong các nhiệm vụ nhỏ sau 3-4 tháng, sau đó ứng dụng vào công nghiệp thực tiễn hơn sau khoảng 6 tháng hoặc 12 năm”.

Một trong những điểm nhấn chiến lược của BTS 2026 là sáng kiến Liên minh Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (Global Innovation Alliance - GIA) do chính quyền bang Karnataka chủ trì. Ngoài ra, thông qua các gian hàng quốc gia, phiên đối thoại công nghệ song phương và các cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng (B2G và B2B), chương trình tạo hành lang thúc đẩy ngoại giao công nghệ, ký kết bản ghi nhớ (MoU) và mở rộng tiếp cận thị trường giữa Ấn Độ với các đối tác quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục hiện diện trong danh sách các đối tác thuộc Liên minh Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GIA Partners) của hội nghị năm nay, bên cạnh các nền kinh tế lớn và trung tâm công nghệ như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Đức và Australia. Sự tham gia của đoàn Việt Nam tại sự kiện mở ra cơ hội thiết thực để các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam - thông qua vai trò cầu nối của Đại sứ quán - tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, trao đổi kinh nghiệm phát triển nhân lực bán dẫn, AI và mở rộng hợp tác đầu tư với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động bậc nhất Nam Á.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định: “Ấn Độ là một trong những cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới và là quốc gia xuất khẩu phần mềm đứng đầu toàn cầu, trong đó bang Karnataka và thành phố Bengaluru – nơi đang diễn ra sự kiện – chiếm tới 40% lượng xuất khẩu phần mềm của nước này. Nơi đây không chỉ hội tụ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Ấn Độ mà còn của cả thế giới, và sự kiện hội nghị thượng đỉnh công nghệ lần này cho thấy vai trò trung tâm của hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp tại Bengaluru”.

Thủ hiến D. K. Shivakumar và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Vũ Hà/Pv TTXVN tại Ấn Độ

Cũng theo Đại sứ, trong bối cảnh Việt Nam cũng đang coi trọng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, coi đây là những động lực mới cho mô hình phát triển trong nước, để thực hiện được các mục tiêu phát triển và chuyển đổi số đó, Ấn Độ rõ ràng là một đối tác tự nhiên và đương nhiên của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh: “Tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn, bao trùm cả lĩnh vực phần cứng lẫn phần mềm”.

Đúng như Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định, các doanh nghiệp công nghệ của Ấn Độ đang rất quan tâm tới thị trường đầy tiềm năng ở Việt Nam. Theo lời của CEO Vineet Saraogi, Việt Nam là một thị trường rất thú vị ở châu Á. Ông Saraogi chia sẻ: “Chúng tôi muốn có cơ hội tìm hiểu và khai thác tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp ở Việt Nam, từ thiết lập cơ sở kinh doanh đến sản xuất trong tương lai. Chúng tôi đánh giá Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến đáng quan tâm nếu xuất hiện những cơ hội hợp tác phù hợp”.