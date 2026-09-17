Việt Nam tham dự Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 23

Theo Cục Xúc tiến thương mại, với chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp”, Hội chợ Thương mại Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 (CAEXPO 2026) có tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000 m² với hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ, tăng 5,3% so với kỳ trước, hội chợ tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cũng như những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN phiên bản 3.0.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 (Ảnh: VIETRADE)

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dẫn đầu cùng với Lãnh đạo Bộ Công Thương và Lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương trên cả nước tham dự các hoạt động chính tại hội chợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ CAEXPO 2026 (Ảnh: VIETRADE)

Sau lễ khai mạc chính thức hội chợ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn đại biểu đã dự lễ khai trương khu gian hàng Việt Nam; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ và tham quan Gian hàng quốc gia Việt Nam chủ đề "Thành phố Đẹp".

Tại CAEXPO 2026, khu gian hàng Việt Nam thu hút hơn 120 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm, dịch vụ trên diện tích gần 4.000m2. Các doanh nghiệp đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước thuộc các ngành hàng: nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, hàng tiêu dùng, gia dụng, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, giải pháp công nghệ...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng doanh nghiệp Việt Nam (Ảnh: VIETRADE)

Khu gian hàng thương mại của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN tại CAEXPO 2026. Sự hiện diện đầy ấn tượng này khẳng định mạnh mẽ về một nền kinh tế năng động, tự chủ, luôn sẵn sàng cung ứng nguồn hàng hóa chất lượng cao và bền vững cho thị trường Trung Quốc cùng toàn khu vực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà mua sắm lớn, các dòng vốn chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất chuyên sâu, đồng thời khẳng định vị thế 'trung tâm kết nối' của Việt Nam giữa ASEAN và Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc viết lưu bút chúc mừng doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ (Ảnh: VIETRADE)

Đến thăm và cắt băng khai trương khu gian hàng Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã ghi lại lưu bút bày tỏ việc Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khối ASEAN về quy mô tham gia hội chợ, mang đến những sản phẩm đa dạng, chất lượng cao từ các thương hiệu uy tín không chỉ quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam năng động, mà còn khẳng định vững chắc vai trò "cầu nối" chiến lược giữa cộng đồng kinh tế ASEAN và thị trường Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm gian hàng "Thành phố Đẹp" tỉnh An Giang (Ảnh: VIETRADE)

“Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương sự chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp và công tác tổ chức của Bộ Công Thương. Chúc các doanh nghiệp Việt Nam gặt hái thắng lợi lớn tại CAEXPO 2026, tiếp tục phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn nữa cho nền kinh tế đất nước”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Cùng với các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ, Cục Xúc tiến thương mại còn tổ chức đoàn 500 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các khu công nghiệp... tham gia các hoạt động kết nối giao thương tại hội chợ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu tại gian hàng "Thành phố Đẹp" tỉnh An Giang (Ảnh: VIETRADE)

Gian hàng quốc gia Việt Nam chủ đề "Thành phố Đẹp" tại kỳ hội chợ năm nay, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tham gia trưng bày, giới thiệu tiềm năng về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, đặc biệt nhấn mạnh nét đặc sắc về văn hóa và tiềm năng kinh tế của tỉnh An Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung trên diện tích 160m2.

Trong khuôn khổ hội chợ, Bộ Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn giao thương, đầu tư và hợp tác công nghệ Việt Nam và Trung Quốc. Tại diễn đàn, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Liên minh doanh nghiệp vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (Trung Quốc) ký MOU về phối hợp trong công tác xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn tổ chức đa dạng các hoạt động: Hội nghị xúc tiến hợp tác quốc tế khu thí điểm thương mại tự do Trung Quốc (Quảng Tây) năm 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp ASEAN và giao lưu kết nối dự án…

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm một số gian trưng bày của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ CAEXPO 2026 (Ảnh: VIETRADE)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thăm gian hàng TH True Milk (Ảnh: VIETRADE)

Trải qua 22 kỳ tổ chức, CAEXPO đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại đa phương lớn của ASEAN và Trung Quốc, quy tụ đông đảo các nhà kinh doanh và đầu tư Trung Quốc và các nước ASEAN, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường, giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN. Trung bình mỗi kỳ hội chợ, các doanh nghiệp của Việt Nam có cơ hội tiếp cận tới khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc và các nước ASEAN.

Số liệu thống kê của cả phía Trung Quốc và Việt Nam đã cho thấy, từ chỗ chỉ đạt vài chục triệu USD trị giá các hợp đồng, thỏa thuận giao dịch trong những năm đầu tiên tham gia CAEXPO, những năm gần đây, tổng giá trị giao dịch thương mại và đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại hội chợ đã lớn hơn rất nhiều. Tại các kỳ tổ chức CAEXPO, khu gian hàng Việt Nam luôn thu hút số lượng lớn các doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia.

Qua 22 kỳ tổ chức, CAEXPO đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại đa phương lớn của ASEAN và Trung Quốc, quy tụ đông đảo các nhà kinh doanh và đầu tư Trung Quốc và các nước ASEAN, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tìm hiểu xu thế thị trường, giao lưu, trao đổi, xúc tiến kinh doanh và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN (Ảnh: VIETRADE)

Sự tham gia tích cực và toàn diện của Việt Nam tại CAEXPO và CABIS 2026 một lần nữa chứng minh, Việt Nam không chỉ là một thành viên năng động của ASEAN, mà còn là trạm trung chuyển chiến lược, thúc đẩy dòng chảy thịnh vượng giữa Đông Nam Á và Trung Quốc.