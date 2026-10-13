Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế 2026 trong FIFA Days tháng 11

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, nhằm tạo điều kiện để Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng, hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 1/2027.

Ba đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11. Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) thi đấu với Cộng hòa Kyrgyz ngày 13/11, trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Cộng hòa Kyrgyz ở lượt trận cuối ngày 15/11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/2027 hoàn thành 7 vòng đấu. Đây cũng là cơ sở để Huấn luyện viên Kim Sang Sik và Ban huấn luyện đánh giá phong độ các cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.