Việt Nam - Thái Lan: Thắng giành vé vào chung kết?

HLV Kim Sang Sik muốn dồn toàn lực cho chiến thắng Thái Lan

Sau khi vượt qua Philippines với tỷ số 1-0, ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với Thái Lan trong tâm thế vừa thận trọng, vừa quyết tâm.

Cùng có 3 điểm nhưng Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số tốt hơn sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Việt Nam đứng thứ hai với hiệu số +1.

HLV Kim Sang Sik muốn dồn toàn lực lượng để đánh bại Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Vì thế, màn so tài của hai ông lớn bóng đá Đông Nam Á tối 29/9 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan và nắm quyền chủ động trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, qua đó hướng tới tấm vé vào chung kết.

HLV Kim Sang Sik cho thấy ông đã chuẩn bị kỹ cho cuộc đối đầu này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã phân tích Thái Lan qua băng hình.

Những trải nghiệm từ hai lượt trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8 cũng giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về đối thủ. Khi đó, Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 4-2.

Theo HLV Kim Sang Sik, kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo ở tuyến giữa là những điểm mạnh nổi bật của Thái Lan. Đây cũng chính là khu vực Việt Nam phải đặc biệt chú ý nếu không muốn bị kéo giãn hệ thống phòng ngự.

Ông thầy người Hàn Quốc khẳng định chỉ có thắng Thái Lan mới có thể giành vé cào chung kết. Ảnh: Phạm Đình.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi bóng rất sáng tạo”, HLV Kim Sang Sik nhận định.

Ông đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ dồn toàn bộ sức lực cho trận đấu và hướng tới chiến thắng. Cách tiếp cận được nhà cầm quân người Hàn Quốc đề cập khá rõ: "Giữ cự ly đội hình, duy trì sự chặt chẽ trong hiệp một, sau đó khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan khi đối phương dâng cao".

“Ông kẹ” Đông Nam Á và bài toán của Việt Nam

Thái Lan vẫn là một trong những đối thủ đáng gờm nhất của bóng đá Đông Nam Á. Ở trận ra quân FIFA ASEAN CUP 2026, đội bóng của HLV Anthony Hudson đánh bại Pakistan 4-0.

Tiền đạo Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, trong khi Jude Soonsup-Bell cũng ghi bàn, cho thấy sức tấn công đáng chú ý của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Những chiến binh sao vàng đang tràn đầy niềm tin để hướng đến chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: Báo Công lý.

Đội hình Thái Lan hiện có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Sarach Yooyen giữ vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa, trong khi Kakana Khamyok, Seksan Ratree và các cầu thủ tấn công như Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành.

Trận thắng Pakistan cho thấy Thái Lan có khả năng kiểm soát thế trận, tạo áp lực liên tục và tận dụng tốt cơ hội.

Điểm đáng ngại nhất với Việt Nam nằm ở khả năng tổ chức bóng của Thái Lan từ khu vực giữa sân.

Nếu để đối phương có nhiều thời gian và không gian xử lý, hàng thủ Việt Nam có thể phải đối mặt với những đường chuyền xuyên tuyến hoặc các pha phối hợp nhanh ở trung lộ.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có cơ sở để tự tin. Trong hai trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã cho thấy khả năng hóa giải sức ép từ Thái Lan.

Đặc biệt, chiến thắng 2-0 tại Bangkok được tạo nên bởi khả năng phòng ngự chắc chắn và những pha chuyển trạng thái hiệu quả trong hiệp hai.

Trận đấu lần này vì thế có thể tiếp tục được quyết định bởi khả năng kiểm soát khu trung tuyến và hiệu quả trong những thời điểm chuyển trạng thái.

Đình Bắc và đồng đội tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Việt Nam cần hạn chế khả năng sáng tạo của các tiền vệ Thái Lan, đồng thời tận dụng tốc độ của những cầu thủ tấn công khi đối phương dâng cao.

Chiến thắng trước Philippines chưa tạo ra lợi thế quá lớn cho Việt Nam, nhưng mở ra cơ hội để đội bóng của HLV Kim Sang Sik tự quyết định vị trí dẫn đầu bảng B.

Trong khi đó, Thái Lan bước vào trận đấu với lợi thế hiệu số nhưng cũng hiểu rằng một thất bại sẽ khiến cục diện bảng đấu thay đổi đáng kể.

Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng có 3 điểm. Đó còn là màn so tài giữa hai thế lực quen thuộc của bóng đá khu vực. Với Việt Nam, mục tiêu đã được HLV Kim Sang Sik xác định rõ: Chơi chặt chẽ, kiên nhẫn và dồn toàn lực để giành chiến thắng.

Trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia.