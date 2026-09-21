Việt Nam - Thái Lan: Quyết đấu vì tấm vé tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Thái Lan sau thất bại nặng nề 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản. Trước đối thủ được đánh giá vượt trội, HLV Hoàng Văn Phúc đã chủ động giữ sức cho một số trụ cột như Bích Thùy, Hải Yến để hướng đến trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đã nhận 2 thất bại tại bảng E. Hai đội hiện có cùng hiệu số bàn thắng bại, nhưng Việt Nam đang nhỉnh hơn khi ghi được nhiều hơn Thái Lan 1 bàn.

Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á sẽ là trận đấu mà không đội nào muốn bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba xuất sắc giải đấu (gồm 3 bảng).

Tuyển nữ Việt Nam toàn thắng Thái Lan ở 5 trận đối đầu gần nhất. Ảnh: VFF

Trận đấu Việt Nam - Thái Lan tại môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 và được trực tiếp trên VTV6.

Về lực lượng, cả đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều có lực lượng tốt nhất cho cuộc so tài này. Bên phía Việt Nam, những cái tên như Kim Thanh, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự và Hải Yến được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận đấu quyết định.

Lịch sử đối đầu cũng đang mang đến điểm tựa nhất định cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong 10 lần chạm trán kể từ năm 2016, các cô gái Việt Nam chỉ nhận 1 thất bại trước Thái Lan. Đó là trận đấu tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2016, khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi Việt Nam thất bại ở loạt sút luân lưu. Đặc biệt, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, chiến thắng đều thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam.

Với tính chất buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba xuất sắc nhất, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cần phải thi đấu thận trọng và tận dụng tốt các cơ hội trước một Thái Lan cũng không còn gì để mất, qua đó mới có thể hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.

BXH A - Môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Xếp hạng các đội đứng thứ ba ở các bảng đấu

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển nữ Việt Nam

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển nữ Thái Lan

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất giữa hai đội