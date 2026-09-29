Việt Nam - Thái Lan: Quyết đấu vì ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng để lại nỗi lo khi Nguyễn Xuân Son phải rời sân vì chấn thương gân kheo và sớm rút lui khỏi giải đấu.

Trong khi đó, Thái Lan có màn ra quân thuận lợi hơn khi đánh bại Pakistan với tỷ số 4-0. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, Jude Soonsup-Bell ghi một bàn và bàn còn lại đến từ pha phản lưới nhà của đối phương. Đáng chú ý, ngôi sao hàng đầu Chanathip Songkrasin không thi đấu ở trận này và được giữ sức cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra cách đây không lâu tại sân Rajamangala (Thái Lan). Ảnh: VFF

Trận Việt Nam - Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 trên Sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play và TV360.

HLV Kim Sang Sik sẽ phải tính toán lại phương án tấn công sau khi Xuân Son vắng mặt. Đình Bắc, Hai Long và Hoàng Hên là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ ba tấn công cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Trong khi đó, Hoàng Đức đã trở lại tập luyện nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ.

Xét về thành tích đối đầu gần đây, Việt Nam đang có lợi thế khi bất bại trong 4 lần gặp Thái Lan gần nhất, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, hai đội vừa chạm trán nhau tại chung kết ASEAN Cup 2026, nơi Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Rajamangala và hòa 2-2 ở lượt về tại Mỹ Đình, qua đó giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2.

FIFA ASEAN Cup 2026 có thể thức thi đấu khá đặc biệt, khi đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, còn hai đội nhì bảng sẽ gặp nhau để tranh hạng ba. Sau lượt trận đầu tiên, cả Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm, nhưng Thái Lan tạm đứng đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại +4, trong khi Việt Nam có hiệu số +1.

Điều đó có nghĩa, Việt Nam đang phải chịu nhiều sức ép phải giành chiến thắng so với Thái Lan ở trận này. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cần cải thiện sự tập trung ở hàng phòng ngự, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt các cơ hội để có thể giành chiến thắng trong trận quyết đấu vào tối nay.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Pendant Quang Vinh; Thành Long, Tài Lộc; Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên.

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Teerasak, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan.

BXH bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Việt Nam

Phong độ trong 5 trận đấu gần nhất của Thái Lan

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất giữa hai đội