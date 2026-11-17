Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 16/11, tại Manila (Philippines), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul.

Hai Thủ tướng đánh giá cao những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Việt Nam - Thái Lan, nhất là trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả cơ chế họp Nội các chung và các cơ chế hợp tác hiện có; triển khai thực chất Chương trình hành động về quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2031.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình hợp tác, mang lại kết quả thiết thực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành; kết nối doanh nghiệp và địa phương; kết nối các chiến lược phát triển bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước; thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp hiện đại, hóa dầu, năng lượng, điện tử, tài chính và dịch vụ; đồng thời mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, xe điện và linh kiện.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối giao thông, du lịch, văn hóa; phát triển các tuyến đường thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đặc trưng, trong đó có sản phẩm OCOP của Việt Nam và OTOP của Thái Lan.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 50 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy thủ tục sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiến tới khởi động cơ chế Ủy ban hợp tác về khoa học, công nghệ giữa hai nước.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí duy trì tham vấn chặt chẽ, tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương; góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức chung.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Anutin Charnvirakul tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4, dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3/2027.