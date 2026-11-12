Việt Nam-Thái Lan: Cùng kiến tạo những liên kết kinh tế bền vững cho tương lai

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo “Kết nối Việt Nam-Thái Lan 2026: 50 năm đồng hành - Cùng kiến tạo chương mới” tại Bangkok ngày 11/11. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Ngày 11/11 tại Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Hội thảo “Kết nối Việt Nam-Thái Lan 2026: 50 năm đồng hành-Cùng kiến tạo chương mới.”

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (6/8/1976 - 6/8/2026), với sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi, lãnh đạo Hội đồng Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam (TVBC), Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, Phòng Thương mại Thái Lan cùng đông đảo tập đoàn, doanh nghiệp và học giả hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cột mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã tạo động lực đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu.

Khẳng định kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột quan trọng, Đại sứ cho rằng giá trị cốt lõi hiện nay không chỉ nằm ở quy mô vốn mà là khả năng hình thành các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp và chuỗi cung ứng, giúp hai nền kinh tế nâng cao sức chống chịu trước biến động toàn cầu.

Phát biểu định hướng tại Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi đề cao việc cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện thông qua chiến lược “Ba kết nối” nhằm khai thác tối đa tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thứ nhất là kết nối chuỗi cung ứng qua hạ tầng giao thông, logistics, vận tải xuyên biên giới qua Lào và các ngành giá trị gia tăng cao như bảo dưỡng máy bay, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

Thứ hai là kết nối kinh tế địa phương dựa trên mạng lưới 20 thỏa thuận kết nghĩa cùng khoảng 250 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần, đặc biệt là đường bay Bangkok-Đà Nẵng của Thai Airways dự kiến khai thác từ ngày 1/12/2026.

Thứ ba là kết nối các chiến lược phát triển bền vững, kinh tế số và tài chính xuyên biên giới, tiêu biểu là 37 dự án năng lượng tái tạo của nhà đầu tư Thái Lan tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 2,64 tỷ USD và hệ thống thanh toán mã QR song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng (thứ tư, từ phải sang) và Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh cùng quan khách tại hội thảo. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Tại phiên thảo luận, các diễn giả đến từ TVBC, Đại học Thammasat và cộng đồng doanh nghiệp đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn. Đại diện TVBC chỉ ra dư địa hợp tác rộng mở trong phát triển mạng lưới nhà cung ứng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại số và thương mại xanh ở các ngành ô tô, năng lượng, nông nghiệp-thực phẩm.

Trong khi đó, chuyên gia từ Đại học Thammasat cho rằng trong bối cảnh ASEAN thu hút 244 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam và Thái Lan cần vượt qua tư duy cạnh tranh để phối hợp tối ưu hóa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và cùng kiến tạo năng lực cạnh tranh chung.

Từ góc độ thực tiễn kinh doanh, ông Nguyễn Văn Phước Linh, Tổng Giám đốc FPT tại Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ kinh nghiệm hợp tác giữa FPT và C.P. Group trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối vào chuỗi giá trị nông nghiệp-thực phẩm.

Mô hình này là minh chứng cho sự kết hợp hiệu quả giữa năng lực công nghệ Việt Nam và thế mạnh sản xuất của Thái Lan. Tương tự, đại diện Kim Long Motor giới thiệu lộ trình chuyển đổi tại Thái Lan từ tháng 5/2026, tiến từ xuất khẩu xe nguyên chiếc sang lắp ráp linh kiện đồng bộ với mục tiêu nội địa hóa trên 50%, hướng tới đưa Thái Lan thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu chiến lược tại ASEAN giai đoạn 2027-2030.

Bên cạnh những phân tích sâu sắc về chính sách và cơ hội đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD, Hội thảo còn là cầu nối cởi mở, chân thành giúp cộng đồng doanh nghiệp và học giả hai nước thắt chặt sự tin cậy, thấu hiểu, cùng hướng tới những bước tiến thực chất trong chặng đường phát triển mới./.