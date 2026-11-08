Việt Nam – Tây Ban Nha thúc đẩy hợp tác về quản lý trại giam và cảng biển

Trong chuyến thăm, làm việc tại Tây Ban Nha từ ngày 5-7/11, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với ông Ángel Luis Ortiz González, Tổng Thư ký Cơ quan quản lý trại giam thuộc Bộ Nội vụ Tây Ban Nha và với Cảng vụ Barcelona.

Trao đổi kinh nghiệm quản lý trại giam

Tại buổi làm việc với Tổng Thư ký Cơ quan quản lý trại giam thuộc Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ngày 5/11, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ông Ángel Luis Ortiz González đã trao đổi về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và kinh nghiệm quản lý cơ sở giam giữ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và ông Ángel Luis Ortiz González trao đổi về các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, Bộ Công an Việt Nam chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ phạm nhân cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng. Thứ trưởng chia sẻ định hướng xây dựng trại giam thông minh, áp dụng mô hình trại giam mở gắn với dạy nghề, hướng nghiệp và nghiên cứu triển khai quản lý người chấp hành án tại gia đình.

Trong quá trình chuyển đổi số, Bộ Công an cũng quan tâm đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực cán bộ quản lý trại giam.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà lưu niệm ông Ángel Luis Ortiz González.

Ông Ortiz González thông tin, Tây Ban Nha có ba loại hình cơ sở giam giữ, gồm trại giam tiêu chuẩn, trại giam mở phục vụ tái hòa nhập cộng đồng và trại giam dành riêng cho phụ nữ có con nhỏ. Cách tổ chức này giúp xây dựng lộ trình giáo dục, cải tạo phù hợp với từng phạm nhân.

Đánh giá cao mô hình trại giam mở của Tây Ban Nha, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý, giáo dục phạm nhân, trong đó có quản lý dữ liệu và sử dụng hệ thống giám sát; đồng thời nhấn mạnh cần sớm đàm phán, ký kết hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác thi hành án hình sự.

Ông Ángel Luis Ortiz González tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Lê Văn Tuyến.

Hợp tác bảo đảm an ninh cảng biển

Ngày 6/11, thừa ủy quyền, Đoàn đại biểu Bộ Công an đã làm việc với Cảng vụ Barcelona và khảo sát tại Cảng Barcelona, một trong những trung tâm logistics hàng đầu châu Âu.

Đại diện Cảng vụ chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa ban quản lý cảng và lực lượng thực thi pháp luật sở tại. Đồng bộ dữ liệu liên ngành giúp phát hiện sớm bất thường trong khai báo hải quan và hành trình container, góp phần ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua đường biển. Cảng ứng dụng công nghệ và tự động hóa trong bốc dỡ, quản lý luồng hàng để nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát rủi ro.

Đại tá Trần Viết Trung, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an thay mặt đoàn công tác tặng quà lưu niệm đại diện lãnh đạo Cảng Barcelona.

Đoàn đại biểu Bộ Công an đánh giá cao việc Cảng Barcelona ứng dụng công nghệ hiện đại để phát triển mô hình cảng thông minh, bảo đảm an ninh, an toàn trong điều kiện nhiều bên cùng tham gia vận hành. Đoàn đề nghị Cảng vụ chia sẻ kinh nghiệm quản lý, vận hành cảng thông minh, đồng thời phối hợp ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực, trao đổi chuyên gia và nghiên cứu giải pháp giám sát, cảnh báo sớm, bảo đảm an ninh mạng cho hạ tầng cảng biển.

Đoàn công tác cũng khuyến khích các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ hai nước kết nối, nghiên cứu chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu, điều kiện mỗi bên.

Cùng với các hoạt động tại Hà Lan và Bồ Đào Nha, chương trình làm việc tại Tây Ban Nha góp phần thúc đẩy hợp tác của Bộ Công an Việt Nam với các đối tác ở ba nước về thực thi pháp luật, thi hành án hình sự, quản lý trại giam, bảo đảm an ninh cảng biển và hạ tầng trọng yếu.