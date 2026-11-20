U17 Việt Nam bước vào giải đấu lớn nhất lịch sử đội tuyển với thử thách được đánh giá khó khăn bậc nhất. U17 Bỉ sở hữu nền tảng đào tạo trẻ hàng đầu châu Âu, vừa trải qua hành trình ấn tượng tại U17 châu Âu 2026, nơi họ lần đầu giành ngôi á quân. Đội bóng này bất bại ở vòng loại châu Âu để giành vé dự World Cup tại Qatar, đồng thời góp mặt ở vòng chung kết U17 châu Âu.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam khiến Bỉ bất ngờ ngay từ những phút đầu. Phút thứ 4, từ quả phạt góc của Minh Thủy, Lê Sỹ Bách tung cú đánh gót ngẫu hứng đưa bóng vào lưới đối phương, ghi bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại U17 World Cup.

Việt Nam mở tỷ số từ phút thứ 4. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, Bỉ gia tăng sức ép, đặc biệt ở hành lang cánh trái, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn nỗ lực chống đỡ. Sức ép của Bỉ cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 39. Moorthamer tung cú sút căng từ góc hẹp, Xuân Hòa chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Đến phút 43, U17 Việt Nam nhận thêm bàn thua khi Dierckx thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Achahbar đệm bóng cận thành. Ban huấn luyện Việt Nam đề nghị xem lại tình huống, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận do cầu thủ Bỉ không việt vị.

Phút 60, U17 Việt Nam mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Bỉ tổ chức phản công. Philips nhận đường chuyền từ đồng đội, bứt tốc vượt qua Anh Hào, đối mặt Xuân Hòa rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 3-1. Bị dẫn cách biệt hai bàn, U17 Việt Nam vẫn không buông xuôi và tiếp tục tìm kiếm cơ hội.

Dù thua ngược Bỉ với tỷ số 2-3, màn trình diễn của U17 Việt Nam thực sự tạo nên cơn địa chấn ở U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 84. Từ quả phạt góc, tiền vệ số 10 Nguyễn Lực đưa bóng hướng về cột xa. Quỹ đạo bóng khiến các cầu thủ Bỉ bất ngờ, trước khi đi thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Siêu phẩm của Nguyễn Lực khiến các CĐV Việt Nam trên khán đài vỡ òa, thắp lên hy vọng trong những phút cuối trận.

U17 Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại 2-3. Tuy nhiên, hai bàn thắng, màn nhập cuộc đầy tự tin và tinh thần chiến đấu đến những phút cuối trước á quân U17 châu Âu cho thấy đội bóng Việt Nam không đến World Cup chỉ để học hỏi. Màn trình diễn trước Bỉ là lời khẳng định U17 Việt Nam đủ sức tạo bất ngờ ở sân chơi thế giới.