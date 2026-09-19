Việt Nam tạo dấu ấn tại 'Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23'

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam. Ảnh: BTC

Giới thiệu những giá trị đặc sắc của điểm đến Việt Nam

Đây là dịp để du lịch Việt Nam giới thiệu những giá trị đặc sắc của điểm đến, đồng thời mở rộng kết nối với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN, trong khuôn khổ Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Ngày 19.9, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23, đoàn Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu dẫn đầu đã tổ chức Hội nghị giới thiệu du lịch Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của bà Tiêu Nhã Huy, Đảng ủy viên Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông Quách Trung Chí, Bí thư Thành uỷ Quế Lâm; ông Trương Kiến Bình, Phó Cục trưởng Cục Giao lưu và Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá và Du lịch Trung Quốc cùng đại diện các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch hai bên.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN là sự kiện du lịch quốc tế được tổ chức thường niên, đồng thời là diễn đàn quan trọng để cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp các nước gặp gỡ, kết nối và mở rộng hợp tác.

Thay mặt Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 đã dành cho Việt Nam vị trí Quốc gia quảng bá trọng điểm tại Hội chợ năm nay.

Việc Việt Nam được lựa chọn ở vị trí này mang thêm ý nghĩa khi hai nước đang triển khai Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027. Tại Quế Lâm, hoạt động quảng bá được kỳ vọng tạo thêm động lực cho trao đổi khách, hợp tác kinh doanh và kết nối sản phẩm giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Theo Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có truyền thống giao lưu và hợp tác lâu đời.

Trong mối quan hệ ấy, du lịch giữ vai trò như một cầu nối, góp phần đưa người dân hai nước cũng như các quốc gia ASEAN xích lại gần nhau hơn, tăng cường hiểu biết và chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc.

Đến với Hội chợ lần này, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và đa trải nghiệm, với hệ thống sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng.

Song song với hoạt động quảng bá điểm đến, Việt Nam hướng tới mở rộng mạng lưới kết nối, hợp tác với các đối tác Trung Quốc và ASEAN.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, hoạt động quảng bá tại Quế Lâm được kỳ vọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trao đổi khách, hợp tác kinh doanh và kết nối sản phẩm giữa hai nước và toàn khu vực ASEAN.

Đại diện tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Ảnh: BTC

Mở rộng không gian giới thiệu du lịch Việt Nam

Tại chương trình, đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu tổng quan về du lịch Việt Nam, tập trung vào những lợi thế nổi bật của điểm đến như thiên nhiên đa dạng, hệ thống di sản phong phú, văn hóa giàu bản sắc và nền ẩm thực đặc sắc.

Đây cũng là những giá trị tạo nên sức hấp dẫn riêng của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Du lịch Việt Nam được định hướng phát triển theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Những kết quả tăng trưởng tích cực của ngành cũng được giới thiệu tại Hội nghị. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc đạt khoảng 5,3 triệu lượt. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khoảng 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc.

Những con số này cho thấy vị trí quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với du lịch Việt Nam. Cùng với đó, các thị trường ASEAN tiếp tục là những đối tác giàu tiềm năng nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối giao thông và sự tương đồng về văn hóa.

Để tăng sức hấp dẫn đối với các thị trường quốc tế, Việt Nam giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm có thế mạnh, gồm du lịch đêm; du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe; du lịch MICE; du lịch di sản và văn hóa; du lịch sinh thái; cùng thế mạnh về ẩm thực.

Vietravel giới thiệu sản phẩm du lịch tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Đây là những dòng sản phẩm có khả năng mở rộng trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm cơ hội để du khách khám phá nhiều lớp giá trị của điểm đến Việt Nam.

Tại chương trình, đại diện tỉnh Lạng Sơn giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, tập trung vào những điểm đến nổi tiếng, các sản phẩm và trải nghiệm phù hợp với du khách Trung Quốc, đồng thời giới thiệu khả năng kết nối với các địa phương trong khu vực.

Sự tham gia của Lạng Sơn góp thêm một góc nhìn về không gian du lịch Việt Nam, đặc biệt từ lợi thế của một địa phương có vị trí kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc.

Doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm du lịch tại Hội nghị. Ảnh: BTC

Cùng với cơ quan quản lý và địa phương, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, tour, tuyến và những chương trình dành cho thị trường Trung Quốc.

Qua đó, các đối tác có thêm thông tin về điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch Việt Nam, tạo cơ sở để doanh nghiệp hai bên trao đổi, kết nối và xây dựng những chương trình đưa khách Trung Quốc đến Việt Nam.

Từ hoạt động giới thiệu điểm đến đến kết nối doanh nghiệp, chương trình quảng bá tại Quế Lâm mở rộng thêm không gian tương tác giữa các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các đối tác Trung Quốc và ASEAN.

Qua đó, hình ảnh du lịch Việt Nam được tiếp cận sâu hơn với các đối tác trong khu vực, đồng thời tạo thêm cơ hội để những sản phẩm cụ thể được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác trên thị trường.

Sáng cùng ngày, Triển lãm Du lịch Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Việc Việt Nam tham dự Triển lãm với vai trò Quốc gia quảng bá trọng điểm mở ra thêm cơ hội tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Quốc và ASEAN, đồng thời cụ thể hóa các hoạt động hợp tác du lịch trong khuôn khổ Năm hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.