Đó là thông tin được đưa ra tại họp báo cấp Bộ trưởng công bố kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11, đánh dấu thành công của năm Chủ tịch CPTPP 2026 do Việt Nam đảm nhiệm.

Theo thông tin tại họp báo, trong hai ngày 26 và 27/11, Việt Nam cùng các thành viên đã tổ chức thành công phiên họp Hội đồng cùng chuỗi sự kiện trọng tâm gồm Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU, Đối thoại CPTPP - ASEAN và Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - EU - ASEAN.

Toàn cảnh Đối thoại CPTPP - EU diễn ra hôm 26/11. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề "Tầm nhìn chung, Hành động chung" (Shared Visions, Shared Actions), 12 thành viên CPTPP đã đạt được 4 nhóm kết quả mang tính bước ngoặt.

Thứ nhất, về hoàn thiện cơ chế vận hành, các nước nhất trí thành lập Văn phòng Hỗ trợ CPTPP (CSO) đặt tại Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả điều phối và bảo đảm tính liên tục cho hoạt động của khối.

Thứ hai, về nâng cấp Hiệp định, các thành viên thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp trong nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu hoàn thành vào giữa năm 2027.

Thứ ba, về mở rộng thành viên, Hội đồng CPTPP thống nhất khởi động đàm phán gia nhập với 3 nền kinh tế gồm UAE, Indonesia và Philippines. Trong đó New Zealand, Australia và Vương quốc Anh sẵn sàng lần lượt đảm nhiệm vai trò Chủ tịch các ban công tác gia nhập. Các nước cũng khẳng định quyết tâm sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay, tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao.

Thứ tư, về kết nối doanh nghiệp, Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - EU - ASEAN giúp gắn kết chặt chẽ hơn các chính sách của khối với nhu cầu thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng.

Đáng chú ý, năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện và quyết định được thông qua nhiều nhất từ trước đến nay trong lịch sử hoạt động của CPTPP.

7 văn kiện quan trọng được các Bộ trưởng thông qua bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – EU; Tuyên bố chung về Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP – ASEAN; Các Quyết định thành lập Ban công tác gia nhập CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong điều phối, dẫn dắt thảo luận, thúc đẩy đồng thuận và đề xuất các sáng kiến có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của Hiệp định. Trong đó, 2 sáng kiến do Việt Nam đề xuất về thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và tăng cường tham gia của doanh nghiệp đều được các thành viên ủng hộ và đã có kết quả cụ thể. Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU đánh giá rất cao vai trò dẫn dắt, công tác tổ chức, sáng kiến và những kết quả đạt được.

Trên nền tảng những thành quả của Năm Chủ tịch 2026, năm 2027, Peru sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch, tiếp tục củng cố vai trò tiên phong của khối trong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định và dựa trên luật lệ.