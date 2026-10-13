Việt Nam tăng cường quảng bá hình ảnh, gia tăng kết nối trong Cộng đồng ASEAN

Hình ảnh Việt Nam được quảng bá trong dự án triển lãm trực tuyến “Vibrant Vietnam” trên nền tảng số “Google Arts & Culture.”

Từ giao lưu văn hóa, thể thao đến phát triển du lịch bền vững, Việt Nam sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối người dân trong Cộng đồng ASEAN, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước gắn với bản sắc và những giá trị chung của khu vực.

Đây là một trong những định hướng đáng chú ý trong Kế hoạch truyền thông, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2026-2030 được ban hành theo Quyết định do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký phê duyệt.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì truyền thông về bản sắc ASEAN, kết nối con người, xây dựng cộng đồng bao trùm, lấy người dân làm trung tâm; đồng thời quảng bá các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phát triển du lịch bền vững trong khu vực.

Các nhiệm vụ cụ thể tập trung vào bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa ASEAN, tăng cường giao lưu thể thao và kết nối giữa người dân các nước. Công tác truyền thông cũng hướng tới lan tỏa hình ảnh Việt Nam gắn với bản sắc, giá trị ASEAN; làm rõ vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác khu vực.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu tăng cường truyền thông về những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực học tập, việc làm, du lịch, thương mại điện tử, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa.

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với thông điệp “ASEAN: Tương lai chung của chúng ta” cũng là nội dung trọng tâm, hướng tới một cộng đồng tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Khách quốc tế chụp ảnh ở phố cổ Hội An. (Nguồn: TTXVN)

Trong giai đoạn 2026-2027, hoạt động truyền thông tập trung củng cố nhận thức, nâng cao mức độ quan tâm của người dân, doanh nghiệp và xã hội về Cộng đồng ASEAN cũng như vai trò, đóng góp của Việt Nam. Giai đoạn 2028-2030 sẽ đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu, gắn quảng bá hình ảnh đất nước với các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số.

Về hình thức triển khai, kế hoạch yêu cầu đa dạng hóa phương thức truyền thông theo từng thị trường, khu vực và nhóm đối tượng; phát huy hiệu quả báo chí, xuất bản, các sự kiện quảng bá, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và nền tảng số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu xây dựng, cập nhật, chia sẻ tài nguyên truyền thông dùng chung như thông điệp tuyên truyền, infographic, video clip, dữ liệu hình ảnh và hashtag, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí triển khai thống nhất.

Bộ Ngoại giao được giao cung cấp thông tin về định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam, các nội dung ưu tiên và định hướng phát triển ASEAN đến năm 2045; phối hợp xây dựng thông điệp đối ngoại, truyền thông về vai trò trung tâm của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Du khách trải nghiệm và "chạm" vào di sản trong không gian văn hóa truyền thống tại Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí có trách nhiệm triển khai kế hoạch truyền thông hằng năm, tăng cường thông tin thường xuyên, có chiều sâu về các hoạt động của ASEAN và những xu hướng phát triển mới của cộng đồng đến năm 2045.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng để nâng cao hiệu quả quảng bá./.