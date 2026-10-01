Việt Nam tăng cường phối hợp, chuẩn bị toàn diện cho Năm APEC 2027

Năm APEC 2027 là nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm từ nay đến năm 2030

Sáng 1/10/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo "Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp".

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu (Ảnh: Thành Long).

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, Thứ trưởng nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan Trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027; đề nghị Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, các Tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm xử lý, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh.

"Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới", Thứ trưởng chia sẻ.

Ông Eduardo Pedrosa - Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế, nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường kinh tế khu vực và quốc tế đang có những chuyển biến nhanh chóng, APEC tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tạo dựng không gian đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực giữa các nền kinh tế, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực vì các mục tiêu chung của khu vực.

Ông đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là số ít các thành viên đã 3 lần đăng cai APEC. Giám đốc điều hành khẳng định Ban Thư ký APEC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, triển khai Năm APEC 2027, hướng tới một chương trình nghị sự hiệu quả, thực chất, tạo dấu ấn và đóng góp thiết thực vào tiến trình hợp tác của khu vực.

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất

Tại hội thảo, ông Carlos Kuriyama - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC quốc tế, cho biết APEC có các cuộc họp ở nhiều cấp, từ lãnh đạo, bộ trưởng, quan chức cao cấp đến các ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn kỹ thuật.

Theo ông, năm APEC của Việt Nam trên thực tế sẽ bắt đầu từ tháng 12/2026 với Hội nghị Quan chức Cao cấp không chính thức (ISOM), trước khi bước vào các cụm Hội nghị Quan chức Cao cấp chính thức (SOM) và hàng loạt cuộc họp quan trọng trong năm 2027.

Ông Carlos Kuriyama - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu chính sách, Ban Thư ký APEC quốc tế (Ảnh: Việt Anh).

Bà Trần Nam Bình - Phó Cục trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ chuẩn bị cho những kịch bản mà chúng ta còn chuẩn bị cho những điều bất ngờ, cho những phương án kế hoạch B có thể xảy ra".

Bà Deanne de Lima - Phó Trợ lý Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề APEC, USTR, cho biết nước chủ nhà cũng phải kiểm soát mức độ tiếp cận của từng nhóm người.

"Không phải mọi nhân viên an ninh, nhân sự cấp cao cho đến các bộ trưởng hay lãnh đạo đều được phép vào tất cả các cuộc họp. Vì vậy, hệ thống thẻ phải đủ khả năng phân loại quyền truy cập", bà lưu ý.