Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ chống mua bán người

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại Giao.

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam tiếp tục được xếp vào Nhóm 2 trong Báo cáo tình hình mua bán người năm 2026 (TIP Report) của Bộ Ngoại giao Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Việt Nam hoan nghênh phía Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong công tác phòng, chống mua bán người thời gian qua".

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác phòng, chống mua bán người, trong đó một trong những nỗ lực nổi bật gần đây là ban hành và triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 cũng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, đồng thời chú trọng xác định và hỗ trợ nạn nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông trong nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt khi tình trạng mua bán người liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp.

Bên cạnh các biện pháp điều tra, xử lý tội phạm và hỗ trợ nạn nhân, Việt Nam cũng đẩy mạnh nỗ lực nhằm ứng phó với những vấn đề mới nổi liên quan đến di cư quốc tế.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự. Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/8/2026, thực hiện trong giai đoạn 2026-2035.

Theo Người phát ngôn, kế hoạch nhằm ứng phó với những vấn đề di cư mới nổi, đồng thời ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

"Trên tinh thần đó, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước và đối tác, trong đó có Hoa Kỳ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm thúc đẩy đánh giá toàn diện, tích cực hơn nữa về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.