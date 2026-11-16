Việt Nam tăng cường an toàn bay sau sự cố hàng không tại Mỹ

Trước những diễn biến phức tạp của sự cố hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực hàng không trên thế giới, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) ban hành Chỉ thị về việc tăng cường phòng ngừa và ứng phó sự cố hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay, với phương châm lấy an toàn bay làm ưu tiên cao nhất, chủ động phòng ngừa từ sớm, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Theo đó, VATM yêu cầu các đơn vị kiểm tra toàn diện hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật phục vụ bảo đảm hoạt động bay; đánh giá khả năng vận hành, mức độ sẵn sàng của các hệ thống dự phòng và khả năng duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố.

Với các hệ thống đã vận hành lâu năm hoặc đang trong quá trình thay thế, nâng cấp, các đơn vị phải có giải pháp bảo đảm an toàn trong giai đoạn chuyển tiếp, không để việc chờ đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Kíp điều hành bay tại Đài kiểm soát không lưu Nội Bài. (Ảnh: VATM).

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu hoàn thiện phương án ứng phó sự cố tại từng cơ sở, xác định rõ trách nhiệm chỉ huy, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa lực lượng khai thác, kỹ thuật.

Khi xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng đến an toàn, các đơn vị phải kịp thời đánh giá tình hình, triển khai biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những tình huống vượt khả năng.

Một yêu cầu đáng chú ý là các đơn vị phải chủ động đánh giá năng lực phục vụ thực tế, điều chỉnh phương thức và lưu lượng khai thác khi cần thiết, không để hoạt động bay vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống kỹ thuật và nhân lực.

Việc phối hợp với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cảng hàng không, hãng hàng không và các đơn vị liên quan cũng phải được duy trì để thống nhất phương án điều tiết, khôi phục dịch vụ.

Đảm bảo nhân lực trực, vật tư và phương tiện phục vụ ứng phó; tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống như chuyển đổi sang hệ thống dự phòng, duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố và khôi phục hoạt động bình thường.

Đối với công tác khôi phục sau sự cố, các đơn vị phải thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, chỉ từng bước đưa dịch vụ trở lại hoạt động khi các điều kiện kỹ thuật và khai thác đã được xác nhận đáp ứng yêu cầu an toàn. Sau mỗi sự cố, việc đánh giá, phân tích nguyên nhân, khắc phục tồn tại và rút kinh nghiệm phải được thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái diễn.

Trước đó, chiều 13/11 (giờ địa phương), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động cất cánh trên phạm vi cả nước, sau khi sự cố hệ thống thông tin liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc kể từ tháng 1/2023, khi một hệ thống máy tính quan trọng của FAA gặp trục trặc.

Sau hơn 4 giờ gián đoạn, FAA thông báo dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên toàn quốc, cho phép các chuyến bay khởi hành trở lại.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết sự cố có thể bắt nguồn từ việc tích hợp công nghệ mới vào hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ, khiến hạ tầng hiện tại không thể đáp ứng và bị quá tải.

Trong ngày Chủ nhật (15/11, giờ địa phương), hoạt động hàng không tại Mỹ tiếp tục bị gián đoạn trong ngày thứ ba liên tiếp, với hơn 10.000 chuyến bay bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy dự báo tình hình sẽ trở lại bình thường vào thứ Hai, trong khi các hãng hàng không đang khẩn trương khôi phục lịch bay sau lệnh tạm dừng hoạt động trên toàn hệ thống.

Theo trang dữ liệu hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay trên toàn nước Mỹ đã bị hủy và khoảng 7.700 chuyến bị chậm trong ngày Chủ nhật. Trước đó, trong ngày thứ Bảy (14/11), các hãng hàng không đã hủy hơn 6.400 chuyến và hoãn hơn 8.000 chuyến.