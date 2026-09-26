Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số năng lực phát triển du lịch toàn cầu

Ngày 26/9, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) cho biết, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực phát triển du lịch (Travel & Tourism Development Index - TTDI) năm 2026.

Theo báo cáo TTDI 2026, Việt Nam đạt 4,15 điểm, xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và tăng 11 bậc so với năm 2019.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội. Ảnh: T.Toàn

TTDI là bộ chỉ số đánh giá các yếu tố và chính sách tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, có khả năng chống chịu của ngành du lịch và lữ hành. Chỉ số không đo lường trực tiếp lượng khách, mức chi tiêu hay doanh thu du lịch mà tập trung vào những điều kiện giúp một điểm đến có khả năng thu hút, phục vụ và duy trì hoạt động du lịch trong dài hạn.

TTDI 2026 gồm 5 nhóm lớn, 17 chỉ số trụ cột và 102 chỉ số thành phần, tập trung vào môi trường, chính sách và điều kiện tạo thuận lợi cho du lịch; hạ tầng và dịch vụ; tài nguyên du lịch; tính bền vững của du lịch. Các chỉ số được chuẩn hóa trên thang điểm từ 1-7, cho phép so sánh tương đối giữa các nền kinh tế.

Năm 2026, điểm TTDI của Việt Nam tăng 6,1% so với năm 2024. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5, sau Singapore (hạng 13), Indonesia (23), Malaysia (26) và Thái Lan (38). Đáng chú ý, tốc độ cải thiện điểm số của Việt Nam đạt 6,1%, cao hơn Indonesia (2,2%), Malaysia (5,8%), Thái Lan (5,8%) và Singapore (3,3%).

Theo kết quả đánh giá, Việt Nam có 7/17 chỉ số trụ cột nằm trong nhóm 35 nền kinh tế dẫn đầu thế giới. Trong đó, Sức cạnh tranh về giá đứng thứ 7; An toàn, an ninh thứ 9; Tài nguyên văn hóa thứ 21; Tài nguyên tự nhiên thứ 22; Mức độ bền vững về nhu cầu du lịch thứ 27; Tài nguyên phi giải trí thứ 30 và Hạ tầng vận tải hàng không thứ 34.

Sáu chỉ số khác nằm trong nhóm trung bình cao, gồm Hạ tầng mặt đất và cảng (hạng 43), Nhân lực và thị trường lao động (50), Mức độ sẵn sàng về công nghệ thông tin và truyền thông (58), Môi trường kinh doanh (63), Mức độ mở cửa du lịch (67) và Y tế và vệ sinh (68). Như vậy, 13/17 chỉ số trụ cột của Việt Nam được xếp trong nhóm trung bình cao hoặc hàng đầu thế giới.

Một số chỉ số ghi nhận mức tăng hạng đáng kể so với năm 2024. Sức cạnh tranh về giá tăng 8 bậc, lên vị trí thứ 7; An toàn, an ninh tăng 18 bậc, đứng thứ 9. Hạ tầng vận tải hàng không tăng 9 bậc, lên hạng 34; Hạ tầng mặt đất và cảng tăng 10 bậc, đứng thứ 43. Tài nguyên văn hóa tăng 6 bậc, trong khi Tài nguyên tự nhiên tăng 4 bậc.

Đáng chú ý, Sự bền vững về môi trường tăng 18 bậc. Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở Sự bền vững về nhu cầu du lịch, tăng 24 bậc, lên vị trí thứ 27.

Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 6 trong danh sách các thành phố châu Á thu hút nhiều du khách quay trở lại nhất, theo xếp hạng của nền tảng du lịch trực tuyến Agoda. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, 4/17 chỉ số trụ cột của Việt Nam vẫn thuộc nhóm trung bình thấp và thấp, gồm Hạ tầng và dịch vụ du lịch (hạng 74), Sự bền vững về môi trường (76), Mức độ ưu tiên cho du lịch (97) và Tác động kinh tế - xã hội của du lịch (106).

Kết quả TTDI 2026 cho thấy nhiều yếu tố nền tảng phục vụ phát triển du lịch của Việt Nam đã được cải thiện, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là cơ sở để Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tập trung khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế, hướng tới phát triển du lịch bền vững, chất lượng và hiệu quả hơn.