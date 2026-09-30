Việt Nam tại Hội nghị Thường niên AIIB 2026: Từ mở rộng quy mô đến nâng cao tác động phát triển

Hội nghị năm nay diễn ra khi AIIB bước sang thập niên hoạt động thứ hai, với trọng tâm ngày càng rõ hơn vào chất lượng và tác động phát triển của nguồn lực. Tại Phiên Thảo luận Bàn tròn của các Thống đốc (Governors’ Business Roundtable), các Trưởng đoàn trao đổi về cách thức mở rộng hoạt động của Ngân hàng trong khi vẫn nâng cao hiệu quả phục vụ thành viên, chất lượng chuẩn bị dự án, khả năng huy động thêm nguồn lực và tính bền vững tài chính.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Phiên Thảo luận của các Thống đốc

Phát biểu tại Chủ đề "Mở rộng quy mô để nâng cao tác động: tăng cường và mở rộng phục vụ các thành viên", Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng câu hỏi quan trọng đối với AIIB trong giai đoạn mới là quy mô lớn hơn sẽ tạo ra tác động thúc đẩy phát triển lớn hơn như thế nào. Việt Nam hoan nghênh định hướng mở rộng quy mô, đồng thời nhấn mạnh cần tiến thêm một bước: không chỉ mở rộng rồi đo lường tác động, mà ngày càng để tác động quay lại định hướng cách thức mở rộng hoạt động của Ngân hàng.

Từ thực tiễn của các nước đang phát triển, Trưởng đoàn Việt Nam lưu ý AIIB có thể tạo thêm giá trị bằng cách tham gia sớm hơn vào chu trình dự án, hỗ trợ chuẩn bị, kỹ thuật, thiết kế tài chính và triển khai; với các dự án trưởng thành hơn, Ngân hàng có thể phát huy vai trò xúc tác để huy động thêm vốn tư nhân. Một thông điệp nổi bật được Việt Nam đưa ra tại phiên thảo luận là: mở rộng quy mô phải đi cùng tính bền vững tài chính và các nguyên tắc ngân hàng lành mạnh. Việt Nam kỳ vọng AIIB tiếp tục phát huy các giá trị “Lean, Clean and Green” – Tinh gọn, Liêm chính và Xanh – theo hướng gần thành viên hơn, tham gia sớm hơn và chuyển nguồn lực tài chính thành những kết quả phát triển cụ thể.

Các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Thường niên AIIB 2026

Trong chương trình chính thức, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cũng tham dự Phiên họp chính thức của Hội đồng Thống đốc AIIB, nơi các thành viên xem xét các nội dung thường niên của Ngân hàng và thực hiện vai trò quản trị của Hội đồng Thống đốc. Sự tham gia của Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò của một thành viên sáng lập trong quá trình trao đổi và định hướng hoạt động của AIIB trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh các phiên họp cấp Thống đốc, Trưởng đoàn Việt Nam tham gia với vai trò diễn giả thảo luận tại Hội thảo “Hạ tầng số công – Động lực tăng cường khả năng chống chịu của các nền kinh tế”. Tại đây, Việt Nam chia sẻ góc nhìn của ngân hàng trung ương về thanh toán số, định danh điện tử, dữ liệu tin cậy, tài chính toàn diện và khả năng kết nối an toàn giữa các hệ thống số. Nội dung này bổ sung một chiều cạnh thực tiễn cho chủ đề chung của Hội nghị: công nghệ, tài chính và quản trị cần được kết nối chặt chẽ để tạo ra tác động phát triển bền vững.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên AIIB 2026

Nhìn tổng thể, tiếng nói của Việt Nam tại Hội nghị Thường niên AIIB 2026 tập trung vào chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển: nguồn vốn cần đi cùng chuẩn bị dự án tốt hơn, hỗ trợ sát hơn với nhu cầu của thành viên, huy động thêm nguồn lực và tạo ra kết quả có thể nhìn thấy. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với AIIB theo hướng thực chất, có trọng tâm và gắn với các ưu tiên phát triển hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế./.