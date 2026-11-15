Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế lớn để chinh phục du khách Brunei

Việt Nam và Brunei mở rộng hợp tác du lịch Halal

Sự kiện thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch Brunei, trong đó có Anthony Tours & Travel Agency; Freme Travel Services; JJ Tours; Southern Cross Travel Agencies; Straits Central Agencies; và Dar El Ehsan Travel.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thuỳ Dương nhấn mạnh tiềm năng, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Brunei.

Đồng thời cho rằng, Việt Nam có nhiều lợi thế lớn để thu hút du khách Brunei nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp phong phú, di sản văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng và con người thân thiện, mến khách.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng phát triển những sản phẩm và dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo, đáp ứng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của du khách Brunei.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều du khách Việt Nam đến Brunei khám phá di sản Hồi giáo, truyền thống văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của quốc gia này, đặc biệt nhân dịp Năm Du lịch Brunei 2027.

Tại chương trình, đại diện Vietravel và các doanh nghiệp du lịch Brunei đã giới thiệu thế mạnh, sản phẩm du lịch và nhu cầu hợp tác.

Các doanh nghiệp sở tại cho biết ngày càng nhiều du khách Brunei quan tâm đến Việt Nam.

Đặc biệt là các hoạt động mua sắm, trải nghiệm ẩm thực và khám phá những điểm đến lịch sử , văn hóa như Địa đạo Củ Chi, các bảo tàng và trải nghiệm văn hoá, làng nghề truyền thống.

Các doanh nghiệp đồng thời đề xuất tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm,kết nối điểm đến và tổ chức các đoàn khảo sát du lịch (famtrip), nhằm tìm hiểu thị trường, đánh giá khả năng hợp tác và phát triển các chương trình phù hợp với nhu cầu của du khách hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về việc duy trì đầu mối liên lạc, thường xuyên chia sẻ thông tin về điểm đến, dịch vụ và nhu cầu thị trường.

Đây được xem là cơ sở để xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, trong đó có các sản phẩm thân thiện với du khách Hồi giáo và các tour kết hợp với các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Brunei 2027.

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức chương trình nhằm liên kết các doanh nghiệp hai nước cùng nhau trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi ích của mỗi bên,

Qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và nâng cao sức hấp dẫn điểm đến của mỗi nước tại thị trường du lịch của nhau.