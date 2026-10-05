Việt Nam-Singapore trao đổi kinh nghiệm xây dựng Tòa án chuyên biệt

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: MĐ)

Tham dự phiên họp, về phía Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam có Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến dẫn đầu cùng đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số Cục, Vụ của Tòa án nhân dân tối cao.

Về phía Tòa án tối cao Singapore có ông Philip Jeyaretnam, Thẩm phán Tòa án tối cao, Chánh án Tòa Thương mại quốc tế Singapore (SICC), cùng các Thẩm phán và cán bộ của Tòa án tối cao Singapore.

Phiên họp là sự tiếp nối kết quả phiên làm việc trực tuyến ngày 12/8/2026, đồng thời đánh dấu bước triển khai cụ thể các nội dung đã được hai bên trao đổi.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, Việt Nam đang xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế với mục tiêu thu hút dòng vốn và các nhà đầu tư toàn cầu. Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các tranh chấp phát sinh cần được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập và vận hành thiết chế này.

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam. (Ảnh: MĐ)

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đang hoàn thiện các quy định chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Tòa án chuyên biệt đi vào hoạt động. Trong quá trình đó, kinh nghiệm thực tiễn của Tòa Thương mại quốc tế Singapore có ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với Việt Nam.

Phó Chánh án Lê Tiến đề nghị phía Singapore chia sẻ những khó khăn SICC từng gặp trong quá trình hoạt động và cách thức xử lý, qua đó giúp Việt Nam chủ động nhận diện, lường trước các vấn đề có thể phát sinh ngay từ khâu thiết kế thể chế, bày tỏ mong muốn hai bên thống nhất các vấn đề ưu tiên cần tiếp tục trao đổi chuyên sâu; nội dung, thời gian chương trình thực tập dành cho thư ký Tòa án; đồng thời xác định đầu mối phối hợp và lộ trình hoạt động tiếp theo của Nhóm công tác.

Khẳng định Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm của phía Singapore, Phó Chánh án Lê Tiến tin tưởng phiên họp sẽ góp phần thiết thực vào việc xây dựng, vận hành hiệu quả Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp giữa Tòa án hai nước, đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore.

Đại diện Tòa án tối cao Singapore.

Phát biểu tại phiên họp, ông Philip Jeyaretnam cảm ơn sự đón tiếp và tạo điều kiện của Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, đồng thời khẳng định Tòa án tối cao Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Tại phiên họp, đại diện Tòa án nhân dân tối cao trình bày Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) và định hướng xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp tại VIFC.

Theo chương trình, trong hai ngày làm việc (5/10-6/10), hai Nhóm công tác sẽ tập trung trao đổi 10 nhóm nội dung, bám sát các quy định của Luật Tòa án chuyên biệt. Các nội dung được chia thành ba nhóm lớn, gồm: tổ chức bộ máy và cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự; thẩm quyền, thủ tục tố tụng, thi hành bản án, quyết định, đại diện pháp lý nước ngoài và mối quan hệ với hoạt động trọng tài; chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cho thẩm phán, thư ký Tòa án và các bước triển khai tiếp theo của Nhóm công tác.