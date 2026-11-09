Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và kết nối khu vực

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ vui mừng khi gặp Đại sứ Rajpal Singh, cảm ơn lời mời thăm Singapore và tham dự Chương trình Trao đổi Cấp cao Lý Quang Diệu. Đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam – Singapore, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3-2025, Phó Thủ tướng khẳng định Singapore tiếp tục là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam trong khu vực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh tư liệu: Lâm Khánh/TTXVN

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai nước duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả Chương trình hành động về Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 và cơ chế gặp thường niên giữa Thủ tướng hai nước. Ghi nhận sự phối hợp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Phó Thủ tướng đề nghị phát triển VSIP thế hệ mới theo hướng xanh, thông minh, gắn với đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ, tăng cường nhập khẩu nông sản, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng cảng biển, sân bay và ngành logistics. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, an ninh và quốc phòng; ưu tiên kết nối hệ thống định danh điện tử VNeID và Singpass, phối hợp trong các lĩnh vực dữ liệu, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Về các lĩnh vực hợp tác mới, Phó Thủ tướng đề nghị Singapore tiếp tục thúc đẩy dự án xuất khẩu điện năng lượng tái tạo qua tuyến truyền tải Việt Nam – Malaysia – Singapore, góp phần hiện thực hóa kết nối lưới điện ASEAN. Hai nước cần triển khai hiệu quả Chiến lược Kết nối công nghệ Việt Nam – Singapore, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và sản xuất tiên tiến, sớm thống nhất hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước triển khai các dự án hợp tác tín chỉ carbon.

Trong hợp tác khu vực và quốc tế, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027, đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì quan điểm chung về Biển Đông, thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Đại sứ Rajpal Singh cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore, khẳng định Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, phát triển VSIP thế hệ mới, năng lượng sạch và kết nối công nghệ.

Đại sứ tiếp thu các ý kiến của Phó Thủ tướng, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, trong đó có phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ. Singapore cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hai nước đảm nhiệm thành công các nhiệm vụ quốc tế khi Singapore giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC năm 2027.