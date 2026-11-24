Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với Singapore, nhất là trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Hiện Singapore là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu tại Việt Nam với tổng vốn FDI lũy kế đạt trên 80 tỷ USD, tiêu biểu là mạng lưới Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh, thông minh và công nghệ cao.

Trên nền tảng hai nền kinh tế cùng có độ mở cao và ưu tiên chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững, hai bên có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Singapore như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), logistics thông minh, năng lượng sạch, thị trường tín chỉ các-bon và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Đặc biệt, Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 20 (CMM 20) tổ chức tại Singapore vào ngày 2/12/2026 tới đây, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Grace Fu đồng chủ trì, sẽ là dấu mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương tiếp Thứ trưởng Bộ Tài chính Singapore Kevin Shum. Ảnh: Quy Anh

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai Thứ trưởng nhận định việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì APEC 2027 và Singapore giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, đồng chủ trì ASEAN+3 trong cùng năm 2027 là cơ hội thuận lợi để hai bên chia sẻ định hướng, giúp Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 và Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) 2027 bổ trợ hiệu quả cho nhau, đóng góp thiết thực vào ổn định và phát triển tài chính khu vực.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Việt Nam đề xuất 4 chủ đề ưu tiên trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính, bao gồm: Củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Đa dạng hóa các nguồn lực tài chính cho phát triển tại các nền kinh tế APEC; và Nâng cao năng lực nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Các chủ đề này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các ưu tiên chung của APEC và gắn kết chặt chẽ với Kế hoạch Hành động Incheon thực hiện Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040, nhằm khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn lực tài chính cho các động lực tăng trưởng mới.

Về phía Singapore, Thứ trưởng Kevin Shum khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong năm chủ trì APEC 2027 và bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới các chủ đề ưu tiên do Việt Nam đề xuất.

Thứ trưởng Tài chính Singapore cũng chia sẻ 3 trụ cột ưu tiên trong hợp tác tài chính ASEAN 2027 của Singapore là Connect - Converge - Capitalize (Kết nối - Hội tụ - Vốn hóa); đồng thời trong khuôn khổ ASEAN+3 sẽ tập trung tăng cường năng lực cho Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), nâng cấp Sáng kiến Đa phương hóa Chiềng Mai (CMIM), thúc đẩy Sáng kiến Phát triển Thị trường Trái phiếu châu Á (ABMI) và củng cố Cơ chế Tài chính Rủi ro Thiên tai (DRFI).

Đánh giá cao các định hướng của Singapore, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định những ưu tiên này có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu của Việt Nam, đặc biệt là trong việc huy động nguồn vốn cho các lĩnh vực tăng trưởng ưu tiên nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trân trọng mời Thứ trưởng Kevin Shum tham dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM) dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2/2027 tại thành phố Nha Trang.

Thứ trưởng Kevin Shum vui vẻ nhận lời, khẳng định Singapore rất coi trọng năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai, đồng thời thông báo Bộ trưởng Tài chính Singapore cũng đã có kế hoạch tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hạ Long vào tháng 10/2027./.