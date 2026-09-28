Việt Nam- Singapore đẩy mạnh hợp tác về an ninh mạng

Chào mừng Đại sứ Rajpal Singh đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá, thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam - Singapore liên tục có những bước tiến quan trọng; đồng thời khẳng định Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng tầm quan hệ toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác an ninh mạng và chuyển đổi số.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Thượng tướng Phạm Thế Tùng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, nghiên cứu đưa nội dung này vào Kế hoạch triển khai Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030 và Đối thoại chiến lược lần thứ nhất.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chuyển đổi số...

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nêu khả năng nghiên cứu kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử của hai nước, VNeID của Việt Nam và Singpass của Singapore, qua đó tạo thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp hai bên trong đi lại, học tập, làm ăn, du lịch và phục vụ tốt hơn công tác quản lý của mỗi bên. Bộ Công an Việt Nam đang xây dựng và từng bước đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến; mong phía Singapore chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ về quản trị và vận hành trung tâm dữ liệu ở quy mô quốc gia; nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ứng phó rủi ro và bảo mật các hệ thống hạ tầng thông tin trọng yếu.

Đồng thời, hai bên có thể tăng cường kết nối giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore (GovTech), qua đó chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng tặng quà Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh.

Trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Thượng tướng Phạm Thế Tùng mong muốn Singapore dành các suất học bổng, tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ Bộ Công an Việt Nam về an ninh mạng, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, kỹ năng lãnh đạo...

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Rajpal Singh đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa các cơ quan chức năng Singapore và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua; đồng thời nhất trí với những nội dung trao đổi, đề xuất của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, nhất là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phạm Thế Tùng trân trọng cảm ơn Đại sứ và Chính phủ Singapore đã mời Bộ Công an Việt Nam tham dự Tuần lễ An ninh mạng Singapore 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 12-10 đến 15-10.