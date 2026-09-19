Việt Nam - Singapore chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực hợp tác

Là một trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải khu vực của Hải quân Singapore, IFC đóng vai trò kết nối các lực lượng và đối tác trong lĩnh vực hàng hải, từ các trung tâm tác chiến, cơ quan chức năng đến doanh nghiệp vận tải biển, các cơ quan có liên quan, nhằm trao đổi dữ liệu, chia sẻ thông tin để ứng phó các mối đe dọa hàng hải, nâng cao nhận thức về hàng hải.

Hiện, IFC kết nối hoạt động với 164 đối tác đến từ 61 quốc gia, trong đó có hải quân, lực lượng cảnh sát biển và các tổ chức quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thăm Trung tâm chia sẻ thông tin hàng hải (IFC) tại Singapore.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng chỉ huy IFC trao đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; thảo luận khả năng tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin hàng hải với Việt Nam trong thời gian tới.

Thực tiễn hoạt động của IFC cho thấy, trong môi trường hàng hải ngày càng phức tạp và có tính xuyên biên giới, thông tin kịp thời và khả năng phối hợp giữa các bên có ý nghĩa quan trọng. Với Việt Nam, sự tham gia của các sĩ quan liên lạc tại Trung tâm cũng là một cách trực tiếp để tích lũy kinh nghiệm, tăng cường kết nối, từng bước mở rộng khả năng phối hợp, chia sẻ thông tin phục vụ bảo đảm an ninh, an toàn trên biển. Tính đến nay, Việt Nam đã cử 29 sĩ quan sang làm việc tại IFC. Các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đều được đánh giá cao về chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác chụp ảnh chung cùng chỉ huy IFC.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và 3 sĩ quan liên lạc Việt Nam tại IFC.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của 3 sĩ quan liên lạc Việt Nam tại IFC; động viên các sĩ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM (ACICE) được thành lập vào tháng 6-2021 trên cơ sở thống nhất của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 (ADMM-15).

Trung tâm là nơi chia sẻ thông tin, nghiên cứu, phân tích các mối đe dọa trên không gian mạng, trong lĩnh vực thông tin và các mối đe dọa khác có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. ACICE cũng là nền tảng để các quan chức quốc phòng, chuyên gia và đại diện các doanh nghiệp trong ASEAN gặp gỡ, trao đổi, tăng cường hợp tác ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng và thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng thăm Trung tâm thông tin và an ninh mạng ADMM (ACICE).

Đánh giá cao vai trò của ACICE, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường phối hợp giữa các nước trước những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp. Trong đó, chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức về nguy cơ và hậu quả của các mối đe dọa là cơ sở để củng cố lòng tin, nâng cao năng lực ứng phó, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác chụp ảnh chung cùng đại diện Trung tâm ACICE.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Việt Nam coi trọng thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong ứng phó những thách thức trên không gian mạng. Bộ Quốc phòng Việt Nam khuyến khích Trung tâm và các đối tác Bộ Quốc phòng Việt Nam thúc đẩy hợp tác; đề nghị Trung tâm nghiên cứu khả năng tiếp nhận các sĩ quan chuyên môn về an ninh mạng của Việt Nam sang học tập, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực.