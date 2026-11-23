Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống lưu trữ số dùng chung trên toàn quốc. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng hệ thống lưu trữ số dùng chung trên toàn quốc, cho phép các cơ quan nhà nước quản lý, chia sẻ và khai thác tài liệu trên một nền tảng thống nhất.

Hệ thống sẽ được phát triển trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hướng tới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ phân tích dữ liệu lớn.

Nội dung này nằm trong Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 18/11/2026, phê duyệt Đề án tổng thể xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026–2030.

Theo đề án, tài liệu lưu trữ hiện được quản lý phân tán tại nhiều cơ quan sẽ từng bước được chuẩn hóa và kết nối để phục vụ quản lý tập trung.

Nền tảng mới có chức năng tiếp nhận, bảo quản và cung cấp dữ liệu lưu trữ số, đồng thời hỗ trợ các đơn vị chia sẻ, sử dụng lại thông tin theo quy định.

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng ứng dụng AI để khai thác kho tài liệu lưu trữ. Thay vì chỉ lưu giữ dữ liệu, nền tảng được định hướng hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và phân tích thông tin, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu và giáo dục.

Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống được thiết kế với nhiều thành phần riêng biệt, từ quản lý tài liệu, chia sẻ dữ liệu đến bảo mật và phân tích thông tin bằng AI. Nền tảng sử dụng kiến trúc mở, cho phép tích hợp với các hệ thống đang hoạt động mà không phải xây dựng lại toàn bộ hạ tầng.

Đáng chú ý, đề án cũng đặt ra yêu cầu kết nối nền tảng với ứng dụng định danh điện tử VNeID, các cơ sở dữ liệu quốc gia và những hệ thống số dùng chung khác.

Việc kết nối phải bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi tiếp cận và quy định về bảo vệ dữ liệu.Tuy nhiên, đề án chưa nêu cụ thể người dùng VNeID sẽ có thêm những tiện ích gì từ việc kết nối này.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu kết nối nền tảng với ứng dụng VNeID, các cơ sở dữ liệu quốc gia và những hệ thống số dùng chung khác. Ảnh: Quang Nam.

Về lộ trình, đến năm 2028, nền tảng dự kiến hoàn thành các chức năng cốt lõi và bắt đầu vận hành. Cùng thời điểm, hệ thống sẽ thí điểm tự động tiếp nhận văn bản điện tử từ phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan để phục vụ lưu trữ lâu dài.

Toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại các lưu trữ lịch sử, bộ, ngành và địa phương cũng được đặt mục tiêu đưa lên nền tảng trong giai đoạn này.

Đến năm 2029, phạm vi kết nối tự động sẽ tiếp tục được mở rộng, đồng thời bổ sung các biện pháp bảo đảm tài liệu số có thể xác thực và kiểm chứng trong thời gian dài.

Theo mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi đề án sẽ kết nối, khai thác và sử dụng nền tảng.

Những cơ quan chưa có kho lưu trữ số chuyên dụng có thể dùng hệ thống chung, còn các đơn vị đã có hạ tầng riêng sẽ kết nối dữ liệu để bảo đảm liên thông.

Song song với xây dựng nền tảng, đề án yêu cầu tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin và khả năng khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố. Các tài liệu thuộc diện dự phòng của Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam sẽ được bảo vệ theo mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp.

Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục sử dụng hệ thống hiện có để duy trì hoạt động. Nền tảng mới không thay thế phần mềm quản lý văn bản và điều hành, mà đảm nhận việc tiếp nhận, quản lý và bảo quản tài liệu lưu trữ số theo lộ trình được phê duyệt.